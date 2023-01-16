"Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу!": неудачная шутка Якубовича обидела россиян

Во время одного из новых выпусков «Поле Чудес» участница игры из Камчатки - руководительница ительменского народного ансамбля "Эльвель" Лидия Кручинина - сообщила, что привезла ведущему подарки. Она надела на Леонида Якубовича национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки. Тот презенты принял, но своеобразно пошутил: «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь».