"Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу!": неудачная шутка Якубовича обидела россиян

Бессменный ведущий "Поле Чудес" попытался пошутить после вручения подарков, однако что-то пошло не так.
Во время одного из новых выпусков «Поле Чудес» участница игры из Камчатки - руководительница ительменского народного ансамбля "Эльвель" Лидия Кручинина - сообщила, что привезла ведущему подарки. Она надела на Леонида Якубовича национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки. Тот презенты принял, но своеобразно пошутил: «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь».
Телеведущий посмеялся, в зале на записи программы зрители тоже похихикали, а вот жители Камчатки сочли шутку оскорбительной. Во-первых, в соцсетях были возмущены тем, что Якубович спутал два коренных народа - чукотская и ительменская национальная одежда сильно отличается, а Якубовичу подарили ительменский головной убор. Во-вторых, интернет-пользователи считают, что ведущий отозвался о жителях далёкой Камчатки неуважительно. "Чувствовать себя идиотом, т.е. чукчей", "провонять Камчаткой" - говорить так некрасиво и неуважительно, считают в Сети.
Сам телеведущий, когда к нему обратились за разъяснениями, ответил фразой из повести Булгакова «Собачье сердце»: «Не читайте советских газет».
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на старости лет с наступлением маразма поверх звезданутости это бывает...