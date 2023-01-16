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"Надо было ехать с&nbsp;Камчатки, чтобы сделать из&nbsp;меня идиота, в&nbsp;смысле чукчу!": неудачная шутка Якубовича обидела россиян

"Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу!": неудачная шутка Якубовича обидела россиян

Автор:
16 января 2023 17:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Камчатка   Неудачная шутка   видео   леонид якубович   пошутил   реакция соцсетей   чукчи   шоу бизнес   
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Бессменный ведущий "Поле Чудес" попытался пошутить после вручения подарков, однако что-то пошло не так.

Во время одного из новых выпусков «Поле Чудес» участница игры из Камчатки - руководительница ительменского народного ансамбля "Эльвель" Лидия Кручинина - сообщила, что привезла ведущему подарки. Она надела на Леонида Якубовича национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки. Тот презенты принял, но своеобразно пошутил: «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь».


Телеведущий посмеялся, в зале на записи программы зрители тоже похихикали, а вот жители Камчатки сочли шутку оскорбительной. Во-первых, в соцсетях были возмущены тем, что Якубович спутал два коренных народа - чукотская и ительменская национальная одежда сильно отличается, а Якубовичу подарили ительменский головной убор. Во-вторых, интернет-пользователи считают, что ведущий отозвался о жителях далёкой Камчатки неуважительно. "Чувствовать себя идиотом, т.е. чукчей", "провонять Камчаткой" - говорить так некрасиво и неуважительно, считают в Сети.



Сам телеведущий, когда к нему обратились за разъяснениями, ответил фразой из повести Булгакова «Собачье сердце»: «Не читайте советских газет».


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Метки: Камчатка   Неудачная шутка   видео   леонид якубович   пошутил   реакция соцсетей   чукчи   шоу бизнес   
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14  комментариев
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7k
Кружок Час назад
уровень умственного развития тех, кто принимает там участие и тех, кто всё это смотрит, тоже вызывает сомнение ...
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16k
Toxictofa 2 минуты назад
Кубович походу в маразм начинает впадать.
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4k
Трям 8 минут назад
А они с байденом не братья?
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1k
raael13 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
"Дедушка старый, ему всё-равно..." (с)
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11k
кот базилий Полчаса назад
Он людей просто ненавидит, глазенки всегда у него злые, колкие.
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11k
кот базилий Полчаса назад
Ну мыслишки гнилые вырвались наружу, "ну меня не так поняли...."
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9k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Как могут обижаться люди, которые смотрят такие передачи
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7k
Marlboro 43 минуты назад
Не знаю, кто его еще смотрит. Это тоже самое что включить Андрея Малахова и говорить "он сказал 5 раз подряд добрый день". Такие передачи для тех, у кого мозг уже атрофировался.
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6
макс 50 минут назад
После его заявления бусы из рыбы провонялись Якубовичем
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
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4k
CCR Час назад
А это ещё кто то смотрит.
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7k
Tim_G Час назад
это как Ющенко когда-то офоршмачился по поводу молдаванина...
на старости лет с наступлением маразма поверх звезданутости это бывает...
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3k
александр Час назад
обнаглел
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