В Москве случился пожар в здании Министерства иностранных дел

Об этом сообщила Мария Захарова.
В здании ведомства на Смоленской-Сенной площади случилось возгорание. По предварительным данным, огонь возник в электрощитовой на минус втором этаже и охватил два квадрата. Его оперативно потушили прибывшие пожарные.
Сейчас в здании плотное задымление, пострадавших нет.
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«В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Информация о том, что «имело место возгорание в рабочих помещениях», не соответствует действительности. Речь идёт о подвальных этажах».
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возгорание личного вибратора Мария Захарова .