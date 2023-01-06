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В Москве случился пожар в здании Министерства иностранных дел

В Москве случился пожар в здании Министерства иностранных дел

Автор:
06 января 2023 20:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мария Захарова   здание   мид   подвал   пожар   этаж   
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Об этом сообщила Мария Захарова.

В здании ведомства на Смоленской-Сенной площади случилось возгорание. По предварительным данным, огонь возник в электрощитовой на минус втором этаже и охватил два квадрата. Его оперативно потушили прибывшие пожарные.

Сейчас в здании плотное задымление, пострадавших нет.

Как сообщила Мария Захарова:

«В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Информация о том, что «имело место возгорание в рабочих помещениях», не соответствует действительности. Речь идёт о подвальных этажах».

Источник:

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Метки: Мария Захарова   здание   мид   подвал   пожар   этаж   
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14  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 11 часов назад
Возгорание в подвале на двух квадратных метрах, которые давно потушили.

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−8
rtgfghghgw 4 часа назад
есть подробности .
возгорание личного вибратора Мария Захарова .
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−8
rtgfghghgw 4 часа назад
рейх горит ...
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29k
Aqueronte 9 часов назад
А в хохлопабликах пуканы еще жарче полыхали от этой новости.
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−8
rtgfghghgw Aqueronte 4 часа назад
жуй
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59k
Похабыч 11 часов назад
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−14
Kabzdoh 11 часов назад
Что случилось то? Черти котлы в аду растапливали и не соблюли правила пожарной безопасности?
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August

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