В Москве случился пожар в здании Министерства иностранных дел

В здании ведомства на Смоленской-Сенной площади случилось возгорание. По предварительным данным, огонь возник в электрощитовой на минус втором этаже и охватил два квадрата. Его оперативно потушили прибывшие пожарные.

Сейчас в здании плотное задымление, пострадавших нет.