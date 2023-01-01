Житель Новосибирска неудачно запустил фейервек и чуть не сжёг многоэтажку

Новый год для жителей многоэтажного дома по улице Татьяны Снежиной начался с огоньком.

Как утверждают очевидцы, виновником этого ЧП был мужчина с ребенком. Они "поставили салют криво, и при выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять уже в балконы.