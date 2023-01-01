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Житель Новосибирска неудачно запустил фейервек и чуть не сжёг многоэтажку

Житель Новосибирска неудачно запустил фейервек и чуть не сжёг многоэтажку

Автор:
01 января 2023 16:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   балкон   новый год   отпраздновали   пожар   салют   фейерверк   
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Сверхразум установил пиротехнику, направив её в сторону дома. После запуска загорелось четыре балкона, а мужчина, увидев, что натворил, сбежал.

Новый год для жителей многоэтажного дома по улице Татьяны Снежиной начался с огоньком.

Как утверждают очевидцы, виновником этого ЧП был мужчина с ребенком. Они "поставили салют криво, и при выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять уже в балконы.


Мужчина увидел, что натворил, и убежал. Приезжали 3 или 4 пожарных расчета и скорая помощь. Горело два балкона наверху, в первой квартире были люди, а во второй никого, и пожарным пришлось вскрыть квартиру, чтобы потушить пожар", - рассказывает жительница дома. Огонь перекинулся на соседнюю квартиру - таким образом пожар полыхал сразу на четырех балконах.



Людей из подъезда пришлось эвакуировать. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области самостоятельно покинули свои квартиры 48 человек, из них 6 детей. К счастью, пострадавших и погибших нет.



А вот личные вещи жильцов пострадали. Да и балконы теперь выглядят не очень.


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Метки: Новосибирск   балкон   новый год   отпраздновали   пожар   салют   фейерверк   
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5  комментариев
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43k
Карандаш Полчаса назад
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31k
Юр21 15 минут назад
Мужик конечно рукожоп, но и балконы превращать в свалку хлама тоже не след, в нашем доме один балкон горел от окурка, окурок в окно выбросили, а его ветром снесло вбок и хлам полыхнул.
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9k
Shtoppi Полчаса назад
<<Мужчина увидел, что натворил, и убежал.>>
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1k
Lexx Полчаса назад
Какие на фиг балконы. Когда квартиру тушат, на несколько этажей вниз затапливают. Даже если придурка поймают, он и за десять жизней не расплатится.
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17k
Александр Полчаса назад
Идиот.
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