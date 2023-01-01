Житель Новосибирска неудачно запустил фейервек и чуть не сжёг многоэтажку

Сверхразум установил пиротехнику, направив её в сторону дома. После запуска загорелось четыре балкона, а мужчина, увидев, что натворил, сбежал.
Новый год для жителей многоэтажного дома по улице Татьяны Снежиной начался с огоньком.
Как утверждают очевидцы, виновником этого ЧП был мужчина с ребенком. Они "поставили салют криво, и при выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять уже в балконы.
Мужчина увидел, что натворил, и убежал. Приезжали 3 или 4 пожарных расчета и скорая помощь. Горело два балкона наверху, в первой квартире были люди, а во второй никого, и пожарным пришлось вскрыть квартиру, чтобы потушить пожар", - рассказывает жительница дома. Огонь перекинулся на соседнюю квартиру - таким образом пожар полыхал сразу на четырех балконах.
Людей из подъезда пришлось эвакуировать. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области самостоятельно покинули свои квартиры 48 человек, из них 6 детей. К счастью, пострадавших и погибших нет.
А вот личные вещи жильцов пострадали. Да и балконы теперь выглядят не очень.
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