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«Может быть, как-то поскромнее?!»: Мария Захарова раскритиковала Лайму Вайкуле за её «громкие» слова о россиянах

«Может быть, как-то поскромнее?!»: Мария Захарова раскритиковала Лайму Вайкуле за её «громкие» слова о россиянах

Автор:
12 декабря 2022 15:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мария Захарова   СССР   донбасс   интервью   критика   лайма вайкуле   мид   совесть   
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Особенно ей «перепало» за то, что 8 лет она не обращала внимания на жителей Донбасса и как ни в чём ни бывало приезжала сюда с концертами.

Недавно Вайкуле дала интервью и оно многих озадачило. В нём она заявила: «Я зарабатывала так много, что стыдно говорить». И добавила, что «Алла Пугачёва - главная звезда России».

По поводу этой речи высказалась директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова:

«Все-таки Лайма Вайкуле не является государственным деятелем, она — человек, претендующий на общественную роль, потому что постоянно высказывается на политические темы. Она все время говорит «мы», имея в виду массы.

Я имела честь быть приглашена на концерт Эдуарда Артемьева. Это великий композитор России, Советского Союза. Этот человек уникален тем, что в 50-60-ее годы начал проводить эксперименты, объединив традиционную нашу лиричность и электронную музыку. Ему недавно исполнилось 85 лет. Артемьев вышел на сцену, слушал свои композиции с закрытыми глазами. Зал аплодировал стоя. И вот на контрасте с этим в отношении таких певиц хочется сказать: «Может быть, как-то поскромнее?!»

Также Мария Захарова указала на то, что 8 лет Лайма Вайкуле не обращала внимания на жителей Донбасса и продолжала как ни в чем не бывало приезжать в Россию с концертами.

«Они приезжали делать свои дела сюда. Отворачивались, потому что им было неприятно. Очень удобно, когда совесть ничем не тревожится».

Сложно сказать - услышала ли её Лайма Вайкуле или нет. Судя по всему, 68-летняя певица возвращаться в Россию не планирует.

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Метки: Мария Захарова   СССР   донбасс   интервью   критика   лайма вайкуле   мид   совесть   
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5  комментариев
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10k
MakDag Час назад
Где вы видели, чтобы проститутка совестью мучилась?
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4k
Вячеслав 5 минут назад
Когда уже авторам постов тут надоест пиарить этих бл*дей-перевёртышей?? Тошнот уже от вайки лайкуле, пугалкиных и халпан чуматовой. Что ни день на фишках, то пост, или два.
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999
Просто прохожий 7 минут назад
Самое правильное если её свои же и расстреляют на площади, за пособничество стране террористу. Заодно и пугачиху- шутка ли две певички выкормили страну террориста. Это серьезное государственное преступление-тут только высшая мера.
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Посмотрел отрывок с Вайкуле. Все четко сказала, никого не оскорбила. Ни Россию, ни россиян. И что она приносила денег государству многократно больше, чем 17 рублей - тоже ведь правда.
Я не знаю, кто и где здесь нашёл оскорбление России или россиян.
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