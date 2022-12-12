«Может быть, как-то поскромнее?!»: Мария Захарова раскритиковала Лайму Вайкуле за её «громкие» слова о россиянах

«Все-таки Лайма Вайкуле не является государственным деятелем, она — человек, претендующий на общественную роль, потому что постоянно высказывается на политические темы. Она все время говорит «мы», имея в виду массы.

Я имела честь быть приглашена на концерт Эдуарда Артемьева. Это великий композитор России, Советского Союза. Этот человек уникален тем, что в 50-60-ее годы начал проводить эксперименты, объединив традиционную нашу лиричность и электронную музыку. Ему недавно исполнилось 85 лет. Артемьев вышел на сцену, слушал свои композиции с закрытыми глазами. Зал аплодировал стоя. И вот на контрасте с этим в отношении таких певиц хочется сказать: «Может быть, как-то поскромнее?!»

Также Мария Захарова указала на то, что 8 лет Лайма Вайкуле не обращала внимания на жителей Донбасса и продолжала как ни в чем не бывало приезжать в Россию с концертами.