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Фамадихана – странная традиция малагасийцев

Фамадихана – странная традиция малагасийцев

Автор:
20 октября 2023 14:20
Сообщество : Факты
Метки: Культура   Традиция   мадагаскар   малагасиец   переворачивание костей   покойный   почитание   праздник   ритуал   фамадихана   
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Мир многогранен и удивителен и тем прекрасен. Но традиции некоторых народов ставят в тупик не только рафинированных европейцев, но и близких по духу этносов.

Одна из таких – фамадихана на Мадагаскаре, что буквально переводится как переворачивание костей. Раз в семь лет местные извлекают из склепа усопших и с массой почестей меняют их истлевший саван на новый – из белой и красивой ткани. Что примечательно, ритуал относительно новый. Исследователи датируют его примерно XVII веком. Практиковать его начали племена мерина и бецилеу.

Малагасийцы придерживаются простенькой философии. В соответствии с которой мир живых и мир духов могут взаимодействовать как раз через проводников – мёртвых. И чтобы высшим силам всегда было кому замолвить словечко, усопших держат, что называется, под рукой – оборудуют склепы в шаговой доступности от жилья. И регулярно молятся покойникам, чтобы не забывали о пока ещё живых потомках.

Малагасийцы верят, что окончательный переход в мир духов происходит только когда тело полностью истлеет. А пока этого не произошло, родственнику надо периодически устраивать «встряску».

Мероприятие это не коллективное, поскольку смерти предков в разных семьях приходятся на разные даты. День для переворачивания обычно выбирает знахарь, но это обязательно период сухого зимнего сезона и не ранее чем год после смерти. Чтобы тело успело истлеть.

Останки покойника выносят на специально сооружённый помост во дворе и торжественно оборачивают в новый саван из домотканого шёлка. Надо сказать, что мероприятие длится двое суток. Участие в нём принимают не только близкие родственники, но и дальние, друзья, соседи. Все от души угощаются мясом жертвенного животного (обычно быка) и рисом, запивая еду местным алкогольным напитком – самогоном гаси тока из сахарного тростника.

Когда народ уже изрядно принял, то наступает основное действо. Переодетые останки надо семь раз пронести вокруг склепа. Шествие сопровождается танцами и разговорами. Покойнику рассказывают о случившихся за семь лет событиях. Детям показывают предков. Атмосфера всеобщего веселья и позитива строго обязательна. Печаль и слёзы запрещены.

Третий день фамадиханы знаменуется выступлением специально приглашённых музыкантов и артистов народного малагасийского театра хирагаси. Спустя несколько часов покойник возвращается в склеп, вход в который запечатывают глиной. До следующей фамадиханы.

Циновку, на которой лежало тело, разрывают на кусочки и забирают с собой гости. Считается, что лоскутки приносят удачу, гарантируют финансовое благополучие и даже зачатие и рождение здорового ребёнка.

Надо сказать, что мероприятие это очень и очень затратное. На праздник семья тратит примерно треть годового дохода. Конечно, не все малагасийцы приветствуют этот ритуал, хотя он призван сохранять память и проявлять уважение к тем, кто ушёл навсгда. Плюс к этому, свою лепту вносят и местные христианские организации.

Но фамадихана всё ещё довольно популярна, ведь это не только способ сохранения памяти о предках, но и возможность показать любовь семье (на ритуал собираются родственники из разных уголков страны). Хоть и специфическим способом.

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Метки: Культура   Традиция   мадагаскар   малагасиец   переворачивание костей   покойный   почитание   праздник   ритуал   фамадихана   
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Александр Час назад
"Весёлый тамада и конкурсы интересные..."

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...Все от души угощаются мясом жертвенного животного (обычно быка) и рисом, запивая еду местным алкогольным напитком – самогоном гаси тока из сахарного тростника...
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Так и у нас, чего греха таить, на поминки "на халяву пожрать и выжрать" налетают те, кто покойного даже знать-не-знал...
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