Фамадихана – странная традиция малагасийцев

Малагасийцы придерживаются простенькой философии. В соответствии с которой мир живых и мир духов могут взаимодействовать как раз через проводников – мёртвых. И чтобы высшим силам всегда было кому замолвить словечко, усопших держат, что называется, под рукой – оборудуют склепы в шаговой доступности от жилья. И регулярно молятся покойникам, чтобы не забывали о пока ещё живых потомках.

Малагасийцы верят, что окончательный переход в мир духов происходит только когда тело полностью истлеет. А пока этого не произошло, родственнику надо периодически устраивать «встряску».