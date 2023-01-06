Как отсутствие туалетов в Индии влияет на количество свадеб

И если в местах для туристов ещё можно встретить удобства, то буквально шаг в сторону - всё, туалетов нет.

Когда экономика страны начала расти, то власти стали пытаться хоть как-то решить эту проблему и в 2014 году стартовала программа Чистая Индия. Подразумевалось, что если у граждан нет средств на собственные уборные, то нужно сделать публичные и прививать культуру пользования.

За пять лет в Индии (нетуристической) было установлено 110 млн общественных уборных, что, с учётом населения, не так уж и много. Но всё равно это прекрасная возможность для местных справлять нужду не на улице.