Как отсутствие туалетов в Индии влияет на количество свадеб

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Несмотря на то, что Индия - вторая по численности населения страна в мире, по экономическому развитию она лишь на 104 месте из 260 государств планеты.
Но при этом экономика страны растёт на рекордные 7% в год. По объёмам экспортируемой фармацевтики Индия занимает первое место в мире, а программного обеспечения - уже 15 лет как второе. Из каждых четырёх IT-специалистов в мире трое родились и живут в Индии. Забавно, что каких-то 20 лет назад мем про индийский код отражал низкое качество местного продукта, то сегодня страна является самым крупным и мощным аутсорсинговым IT-хабом.
Но при всём при этом 15% населения Индии голодает, 25% живёт на грани нищеты, 50% не имеют в своём доме даже туалета. Это примерно полумиллиард жителей страны. И дело не в отсутствии канализации и нужнике во дворе, как в российских деревнях. Туалет в принципе нет. Его из-за скученности просто некуда поставить а у населения нет денег, чтобы провести канализацию прямо в дом. Да, население привыкло отправлять нужду на улице, что, разумеется, ведёт к полнейшей антисанитарии и распространению заболеваний.
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И если в местах для туристов ещё можно встретить удобства, то буквально шаг в сторону - всё, туалетов нет.
Когда экономика страны начала расти, то власти стали пытаться хоть как-то решить эту проблему и в 2014 году стартовала программа Чистая Индия. Подразумевалось, что если у граждан нет средств на собственные уборные, то нужно сделать публичные и прививать культуру пользования.
За пять лет в Индии (нетуристической) было установлено 110 млн общественных уборных, что, с учётом населения, не так уж и много. Но всё равно это прекрасная возможность для местных справлять нужду не на улице.
Когда экономика страны начала расти, то власти стали пытаться хоть как-то решить эту проблему и в 2014 году стартовала программа Чистая Индия. Подразумевалось, что если у граждан нет средств на собственные уборные, то нужно сделать публичные и прививать культуру пользования.
За пять лет в Индии (нетуристической) было установлено 110 млн общественных уборных, что, с учётом населения, не так уж и много. Но всё равно это прекрасная возможность для местных справлять нужду не на улице.
Туалеты эти очень разные. Уровень и качество общественных нужников зависит от количества денег, выделенных властями и как их освоили на местах.
Где-то - это вполне европейские туалеты, а где-то - просто будки, с отверстием в полу и сливом. Туалетная бумага в Индии не пользуется популярностью, но есть краны или бочка с одой для омовения. Чистота тоже зависит от места - может быть вполне достойно, а может быть просто ужасающая антисанитария. И появилась ещё одна неожиданная проблема.
Где-то - это вполне европейские туалеты, а где-то - просто будки, с отверстием в полу и сливом. Туалетная бумага в Индии не пользуется популярностью, но есть краны или бочка с одой для омовения. Чистота тоже зависит от места - может быть вполне достойно, а может быть просто ужасающая антисанитария. И появилась ещё одна неожиданная проблема.
У местных женщин возникли проблемы с посещением публичных уборных. Когда они хотят ими воспользоваться, то молодые индусы пристают к ним, унижают и часто просто даже отказываются выходить и туалета. Женщинам приходится ходить в туалет группами, чтобы защищаться от наглых мужчин и сложилась традиция, что любая может обратиться даже к незнакомке, чтобы воспользоваться туалетом. Но проблему буллинга это всё равно не решает.
Из-за этого женщины Индии сознательно ограничивают себя в воде, чтобы сократить количество коллективных походов в туалет до двух раз - утром и поздно вечером. А в жаркие месяцы это становится серьёзной проблемой - женщины гораздо чаще мужчин гибнут от обезвоживания и теплового удара.
Из-за этого женщины Индии сознательно ограничивают себя в воде, чтобы сократить количество коллективных походов в туалет до двух раз - утром и поздно вечером. А в жаркие месяцы это становится серьёзной проблемой - женщины гораздо чаще мужчин гибнут от обезвоживания и теплового удара.
В некоторых штатах Индии решили весьма креативно подходить к решению деликатной проблемы. Они требуют при регистрации брака от мужчины доказательств, что в его доме есть туалет. Иначе свадьба просто не состоится. Совсем нищим выдают небольшое пособие для этих целей.
Был даже случай, когда невеста сбежала от мужа и потребовала развода из-за отсутствия санитарных удобств. И общественность поддержала девушку, возмутившись, что многие молодые мужчины тратят деньги на компьютеры и телефоны, но при этом отказываются ставить в доме уборную.
Был даже случай, когда невеста сбежала от мужа и потребовала развода из-за отсутствия санитарных удобств. И общественность поддержала девушку, возмутившись, что многие молодые мужчины тратят деньги на компьютеры и телефоны, но при этом отказываются ставить в доме уборную.
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Вывод: как хорошо было до 2014года, срали где хотели никого не спрашивая.....
Туалеты моют представители определенной касты. Их и зовут для мытья туалета. А если к тебе в дом не приходят мойщики туалетов, значит ты или не моешь свой туалет, или выполняешь работу низшей касты. А тогда к тебе начнут относиться, как к представителю этой касты.
И учитывая именно такой набор, видимо, какой-то индийских раджа, просто взял и подарил несколько сотен своих крепостных из этих двух каст какому-то европейскому феодалу. У которого они потом спокойно жили и честно работали (иначе бы их там всех порубили в капусту), а далее этот феодал видимо просто отпустил их за верную службу на свободу. А они, собрали кибитки и поехали "домой".
А в Европе в это время начался голод, и что бы сэкономить припасы для своих, местные бароны и правители на въезде в города и на их улицах развешивали объявления, что мол любых иноземцев надо гнать в шею, потому что они воры, убийцы и воруют скот и крадут детей. Всё только для того что бы чужие люди не увозили продукты которых самим жителям не хватало, и что бы иноземцы не привозили в города всякие болезни из других мест.
И это как раз наложилось на время когда индо-цыгане начали своё путешествие "домой", и куда бы они не приезжали их тут же гнали или убивали, с криками что они воры и крадут детей. В итоге они болтались туда-сюда, ушли в леса, и в конечном итоге просто сами поверили в то что о них говорят, и сами стали жить так как от них этого ожидало общество ...
построить платный туалет с отдельными кабинками и охранниками у входа.
Но зато можно курить коноплю, она у них везде растет и у всех ее завались, климат подходящий. Такие вот особенности.Вообще индусы сколько встречал, в основном простые люди, неконфликтные, без особых запросов, довольствуются малым.