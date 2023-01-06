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Как отсутствие туалетов в Индии влияет на количество свадеб

Как отсутствие туалетов в Индии влияет на количество свадеб

Автор:
06 января 2023 11:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Индия   антисанитария   гигиена   женщины   путешествия   традиции   туризм   
10057
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Несмотря на то, что Индия - вторая по численности населения страна в мире, по экономическому развитию она лишь на 104 месте из 260 государств планеты.
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Метки: Индия   антисанитария   гигиена   женщины   путешествия   традиции   туризм   
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43  комментария
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2k
SHAGREEN 19 часов назад
Вот почему они в фильмах всегда пританцовывают. Терпят.
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2k
Сергей Лаврушкин 6 часов назад
фу на них...
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1k
Nick Z 10 часов назад
Стационарные цыгане
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2k
Oleg SC 10 часов назад
Два на фирме нашей работают. Хитрожопые,ленивые,одеты всегда чуть лучше бомжа а когда у нас обеденный перерыв то цену золота обсуждают.
Один из этих упырей у меня мини весы украл которые мне очень нужны по работе и которые миллиграммы измеряют. Причём говорят они между собой на немецком потому что они с разных районов Индии и у них разные языки.
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17k
Вася 11 часов назад
цыгане бть, ленивые, хитрожопые, на одного работягу, сто [мат] шаромыг е.бучих, знаем плавали
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127
Ivan Pavlov 12 часов назад
Информация из серии: "Смотрите, а ведь живут хуже чем в России!"
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40k
Сергей 12 часов назад
Когда в 2014г было установлено 110 млн общественных уборных, у местных женщин возникли проблемы с посещением публичных уборных. потому что молодые индусобалбесы стали приставать к ним, унижать и не пускать в сортир.......
Вывод: как хорошо было до 2014года, срали где хотели никого не спрашивая.....
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5k
Ал Ри 12 часов назад
Народ, живущий на своей волне. Им плевать на остальных, перебираются в другие страны, тащат туда своих, рожают потомство сугубо по своим традициям и культуре. Даже через 3-4 поколения, живя в любой стране- готовят свою острую жижу, едят руками, воняют своими ароматами...
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16k
Михаил Гривин 12 часов назад
Может, по количеству их и много, но мемы про индусский код никуя не перестали быть актуальными. Там такую хрень выдают, что на уши не натянешь. Просто сейчас и на наших просторах многие что попало пишут, потому на их фоне индусский код уже не выглядит таким уж убогим.
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33k
a.fey 14 часов назад
Как мне сказал один человек, переехавший из Индии, он в Индии никогда не мыл свой туалет.
Туалеты моют представители определенной касты. Их и зовут для мытья туалета. А если к тебе в дом не приходят мойщики туалетов, значит ты или не моешь свой туалет, или выполняешь работу низшей касты. А тогда к тебе начнут относиться, как к представителю этой касты.
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465
Борис Колесниченко 14 часов назад
те еще айтишники, руки бы им оторвать. макаки тупые. их набирают потому что платить особо не надо и индоинглиш встроен по умолчанию.
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700
Warlocktv 14 часов назад
Айтишников у них много, а вот толку с единицы - мало. Черта их менталитета - не брать ответственность. В результате там, где достаточно 1 человека их работает 4-5.
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4k
Дмитрий ! 14 часов назад
Дикари.
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3k
yuriysand 15 часов назад
Где проукраинские тролли?
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22k
weiter 15 часов назад
Цыгане, они и в Индии - цыгане.
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467
Бывалый 16 часов назад
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5k
Компьютер DELL монитором 16 часов назад
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2k
Vovan Petroff 16 часов назад
Так они потом и в Лондоне то же самое делают. Они так привыкшие.
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4k
Elmaestro 16 часов назад
золотая жила:
построить платный туалет с отдельными кабинками и охранниками у входа.
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1k
Aleks 16 часов назад
И еще у них религией не разрешено употреблять алкоголь, раньше вообще были смертные казни если увидели пьяного.
Но зато можно курить коноплю, она у них везде растет и у всех ее завались, климат подходящий. Такие вот особенности.Вообще индусы сколько встречал, в основном простые люди, неконфликтные, без особых запросов, довольствуются малым.
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952
Просто прохожий 17 часов назад
А сегодня один придурок(на этом сайте) связал наличие телефонов в стране с развитием страны. Жалко надо было сравнить со своим умственным развитием.
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