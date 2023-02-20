Что такое бинди и почему индианки рисуют это на лбу

Вообще, знаки на лбу - это одна из характерных черт индийской культуры. Они были обязательны в стране по двум причинам.

Во-первых, тилака, знак на лбу, мог указывать на принадлежность к той или иной касте. Рисунок, который не мог быть смытым, обеспечивал человеку сохранение социального статуса, полученного по наследству при рождении.

Во-вторых, знаки тилака могли обозначать сегодняшнюю жизненную ситуацию, статус и принадлежность к религиозной, национальной и философской группе.

Форма и цвет знака на лбу могут отличаться в зависимости от конкретной ситуации.



