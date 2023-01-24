Оказывается, многие китайцы не чистят зубы

Примерно полмиллиарда китайцев никогда в своей жизни не чистили зубы. И их это не смущает. Хотя проблемы стоматологического характера у них такие же, как у всего остального населения планеты.

Это вызывает шок у иностранцев, что живут в КНР, им просто непонятно, как может 500 млн человек игнорировать зубную пасту с щёткой.