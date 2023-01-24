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Оказывается, многие китайцы не чистят зубы

Оказывается, многие китайцы не чистят зубы

Автор:
24 января 2023 18:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Китай   гигиена   интересное   путешествия   стоматология   туризм   
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Известно, что культура Китая для нас не просто чужда, но и в какой-то степени дика, нежели российская, американская и европейская.
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Метки: Китай   гигиена   интересное   путешествия   стоматология   туризм   
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1  комментарий
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Сергей Алексеевич 55 минут назад
Мой отец с 20 лет не чистит зубы, изо рта не пахнет, все зубы целы, только 2 пломбы есть, ещё времён СССР, которые периодически вываливаются и вместо них ставят новые, но он до сих пор со своими зубами в свои 68 лет, иногда полощит содой. У всех всё по-разному.
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