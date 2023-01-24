Оказывается, многие китайцы не чистят зубы

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Известно, что культура Китая для нас не просто чужда, но и в какой-то степени дика, нежели российская, американская и европейская.
Примерно полмиллиарда китайцев никогда в своей жизни не чистили зубы. И их это не смущает. Хотя проблемы стоматологического характера у них такие же, как у всего остального населения планеты.
Это вызывает шок у иностранцев, что живут в КНР, им просто непонятно, как может 500 млн человек игнорировать зубную пасту с щёткой.
Это вызывает шок у иностранцев, что живут в КНР, им просто непонятно, как может 500 млн человек игнорировать зубную пасту с щёткой.
Большинство современных китайцев всё-таки чистит зубы, а вот игнорируют гигиену полости рта в большинстве жителей сельской местности и регионов Юго-Востока.
94% китайцев на протяжении жизни испытывают проблемы с зубами - это больше, чем в Европе. Услуги стоматолога в стране доступны далеко не каждому, что парадоксально, ведь Китай - самый большой поставщик оборудования для зубных клиник в мире.
94% китайцев на протяжении жизни испытывают проблемы с зубами - это больше, чем в Европе. Услуги стоматолога в стране доступны далеко не каждому, что парадоксально, ведь Китай - самый большой поставщик оборудования для зубных клиник в мире.
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На миллион китайцев приходится... 100 стоматологов! В России, для сравнения, их в четыре раза больше. Поэтому рядовой житель КНР может быть просто лишён качественной помощи стоматолога.
Но даже это не вынуждает граждан Китая чистить зубы.
Потому что, согласно традициям местной народной медицины, проблемы с зубами возникают не из-за отсутствия гигиены, а из-за общего состояния организма.
Но даже это не вынуждает граждан Китая чистить зубы.
Потому что, согласно традициям местной народной медицины, проблемы с зубами возникают не из-за отсутствия гигиены, а из-за общего состояния организма.
Китайцы подходят к здоровью комплексно - используют акупунктуру, принимают разные травы, практикуют иглоукалывание. Приверженцы традиционной медицины стараются не посещать и разрушенные зубы, даже если они разрушаются, не выдирают.
Также у старшего китайского поколения остались в голове сильные устои воспитания, которые были получены при жёстком коммунистическом режиме. Мао Цзэдун был тогда абсолютным авторитетом. Он игнорировал гигиену - не чистил зубы, да и в принципе не мылся.
Также у старшего китайского поколения остались в голове сильные устои воспитания, которые были получены при жёстком коммунистическом режиме. Мао Цзэдун был тогда абсолютным авторитетом. Он игнорировал гигиену - не чистил зубы, да и в принципе не мылся.
Мао считал, что это какая-то буржуазная привычка и вместо мытья мог просто обтереться полотенцем. Также в списке лишнего оказались зубные щётки и почему-то столовые приборы.
Цзэдун утверждал, что вот тигры зубов не чистят, а они у них всё равно острые.
Но при этом вождь не игнорировал традиционные способы ухода за полостью рта. И старшее поколение переняло и сохранило его привычки.
Цзэдун утверждал, что вот тигры зубов не чистят, а они у них всё равно острые.
Но при этом вождь не игнорировал традиционные способы ухода за полостью рта. И старшее поколение переняло и сохранило его привычки.
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