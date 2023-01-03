В подмосковном автосервисе нашли двойника Зеленского — он красит автомобили

Пронырливые журналисты нашли в Подмосковье человека, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Одна проблема - политикой он не интересуется и вообще, приехал в столицу из Узбекистана.
Зовут парня Умид и о своем сходстве с президентом Незалежной он знает.
Телеграм-канал MASH писал о нём еще в далеком теперь от нас 2019-м году, когда отношения с соседней Украиной не были столь накалены.
Более того, по 1 каналу Умида тоже уже показали.
Как сообщают журналисты, близкие называют new-Зеленского Димой. В Москве он живёт с женой и детьми. О схожести с украинским лидером Умиду говорили и раньше. Сам двойник президента признался, что его часто на улице и на работе в шутку называют Зеленским. Клиенты на покраску так и записываются - к Зеленскому.
Политика Умиду не по душе. Он привык жить простой жизнью, с женой и двумя детьми, честно зарабатывая на хлеб. Хотя, мог бы сейчас на хайпе сделать себе карьеру.
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