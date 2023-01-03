В подмосковном автосервисе нашли двойника Зеленского — он красит автомобили

Зовут парня Умид и о своем сходстве с президентом Незалежной он знает.

Телеграм-канал MASH писал о нём еще в далеком теперь от нас 2019-м году, когда отношения с соседней Украиной не были столь накалены.

Более того, по 1 каналу Умида тоже уже показали.

Как сообщают журналисты, близкие называют new-Зеленского Димой. В Москве он живёт с женой и детьми. О схожести с украинским лидером Умиду говорили и раньше. Сам двойник президента признался, что его часто на улице и на работе в шутку называют Зеленским. Клиенты на покраску так и записываются - к Зеленскому.