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В подмосковном автосервисе нашли двойника Зеленского — он красит автомобили

В подмосковном автосервисе нашли двойника Зеленского — он красит автомобили

Автор:
03 января 2023 18:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Зеленский   Москва   Узбекистан   Умид   автосеервис   двойник   
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Пронырливые журналисты нашли в Подмосковье человека, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Одна проблема - политикой он не интересуется и вообще, приехал в столицу из Узбекистана.

Зовут парня Умид и о своем сходстве с президентом Незалежной он знает.

Телеграм-канал MASH писал о нём еще в далеком теперь от нас 2019-м году, когда отношения с соседней Украиной не были столь накалены.

Более того, по 1 каналу Умида тоже уже показали.

Как сообщают журналисты, близкие называют new-Зеленского Димой. В Москве он живёт с женой и детьми. О схожести с украинским лидером Умиду говорили и раньше. Сам двойник президента признался, что его часто на улице и на работе в шутку называют Зеленским. Клиенты на покраску так и записываются - к Зеленскому.

Политика Умиду не по душе. Он привык жить простой жизнью, с женой и двумя детьми, честно зарабатывая на хлеб. Хотя, мог бы сейчас на хайпе сделать себе карьеру.

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Метки: Владимир Зеленский   Москва   Узбекистан   Умид   автосеервис   двойник   
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8  комментариев
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3k
San_Fajanse 46 минут назад
да неее, это оригинал уже закобурился, а на украине уже давно хайпует, ранее никому не известный, обдолбаный узбек
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72k
Viktor 24 минуты назад
Не он?

Ссылка www.youtube.com
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Не, не похож. У Зели наглая еврейская харя, а этот какой то зачуханный азиат.
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5k
sedoisever 46 минут назад
Ну и нахрена на НАШЕМ телевидении умиляться сходством с этим клоуном? Пошто Гиилеров не ищете и не умиляетесь?
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805
Gamak 51 минуту назад
Дааа. Не ходи один по улице, мужик
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