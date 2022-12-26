«Чтобы сформировать правильные ориентиры»: участникам детского турнира по карате вручили медали из осколков снарядов HIMARS

Организатор соревнований, глава спортклуба «Бусидо» Константин Белый объяснил это так:

«В 2014 году мы сделали памятные медали из осколков снарядов “Ураган”, которыми обстреливали Донецк. Сейчас мы повторили этот опыт. Заказали большое количество памятных медалей каждому участнику, тренеру, волонтёру. Донецкие кузнецы сделали их из осколков снарядов HIMARS, которыми обстреливали Донецк».

По его словам, пока дети ещё не понимают такого символизма, но обязательно осознают его потом:

«Вручать надо именно детям — тем, чьё сознание ещё формируется, чтобы сформировать правильные ориентиры. Взрослый человек посмеётся и выкинет, скажет, что это фуфло и пропаганда.

Первые медали мы вручали в 2014 году — прошло 8 лет. За это время те дети, которые тогда их получили, уже выросли, может, они уже на военной операции где-то. Если сейчас дети не поймут — поймут потом».

Константин Белый добавил, что так они пропагандируют патриотизм. Точно так же, как «определённые люди» проводят «гей-пропаганду»: