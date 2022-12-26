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«Чтобы сформировать правильные ориентиры»: участникам детского турнира по карате вручили медали из осколков снарядов HIMARS

«Чтобы сформировать правильные ориентиры»: участникам детского турнира по карате вручили медали из осколков снарядов HIMARS

Автор:
26 декабря 2022 14:20
Сообщество : Жить в России
Метки: #Киокусинкай   Москва   карате   медали   нато   снаряды   фестиваль   
1327
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По словам организатора турнира, так они прививают детям патриотизм.

В Москве, на Варшавском шоссе проходил Всероссийский фестиваль киокусинкай. В нём участвовали дети 10-15 лет из всех уголков нашей необъятной Родины. Ну а победители получали такие медали:


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Организатор соревнований, глава спортклуба «Бусидо» Константин Белый объяснил это так:

«В 2014 году мы сделали памятные медали из осколков снарядов “Ураган”, которыми обстреливали Донецк. Сейчас мы повторили этот опыт. Заказали большое количество памятных медалей каждому участнику, тренеру, волонтёру. Донецкие кузнецы сделали их из осколков снарядов HIMARS, которыми обстреливали Донецк».

По его словам, пока дети ещё не понимают такого символизма, но обязательно осознают его потом:

«Вручать надо именно детям — тем, чьё сознание ещё формируется, чтобы сформировать правильные ориентиры. Взрослый человек посмеётся и выкинет, скажет, что это фуфло и пропаганда.

Первые медали мы вручали в 2014 году — прошло 8 лет. За это время те дети, которые тогда их получили, уже выросли, может, они уже на военной операции где-то. Если сейчас дети не поймут — поймут потом».

Константин Белый добавил, что так они пропагандируют патриотизм. Точно так же, как «определённые люди» проводят «гей-пропаганду»:

«Показывать в качестве примера по телевизору Даню Милохина — это почему-то можно. Дети тоже не понимают, что такое ЛГБТ. Но определённые люди им объясняют, они начинают это понимать. Некоторым нравится. Это ужасно. Почему мы не можем делать то же самое, только в качестве примера приводить героев?»

Источник:

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Метки: #Киокусинкай   Москва   карате   медали   нато   снаряды   фестиваль   
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12  комментариев
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3k
Едондер пуп 18 минут назад
"Константин Белый добавил, что так они пропагандируют патриотизм. Точно так же, как «определённые люди» проводят «гей-пропаганду»
Охренеть какое сравнение, если честно.
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3k
SR Минуту назад
Патриотизм (не идиотизм, как в последнее время), он или есть, или его нет. Пропагандировать можно трезвый образ жизни, использование презервативов. Патриотизм ВОСПИТЫВАЮТ, а не пропагандируют. И, повесив ребенку на шею кусочек от американской реактивной системы залпового огня, вы не воспитываете его патриотом, а делаете идиотом.
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6k
Психологическая поддержка 4 минуты назад
А железки не фонят?
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15k
Голос Вселенной 4 минуты назад
Вот обязательно нужно было фотку этого чмо сюда забубенивать???
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1k
Валерий 23 минуты назад
хороший пост. уберите пожалуйста фотку гон...на на последнем месте...
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1k
Валерий Полчаса назад
Кёкусинкай форева))
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8k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Лучше бы из школьной программы басни Крылова убрали. Вообще, ни в какие ворота. "А воз (VOZ) и ныне там." Что это, если не дискредитация?
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140
ruslan d Час назад
А как это развивает патриотизм и какие ориентиры формирует ?
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140
ruslan d Том Сойер Час назад
Да просто не понимаю ... Ничего крамольного
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179
Хухрмухр ruslan d 50 минут назад
Ты постоянно такие тупые вопросы задаешь.Может сначала в школе тебе отучиться,а потом на фишки?А то как то тупенько выглядишь.Как даун малолетний.
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140
ruslan d Хухрмухр 43 минуты назад
Может и так , видимо есть вещи непостижимые моей головушке
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