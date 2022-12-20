Финское посольство в Москве закидали кувалдами

«ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах.

Что касается критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, – там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист, – отметил Пригожин. – ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит».