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Финское посольство в Москве закидали кувалдами

Финское посольство в Москве закидали кувалдами

Автор:
20 декабря 2022 17:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Евгений Пригожин   Москва   США   ЧВК Вагнер   европарламент   конгресс   кувалда   посольство   провокация   финляндия   
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Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, но «напряглись» прилично.

В США решили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. И внесли в Конгресс соответствующий законопроект.

В ответ на это Евгений Пригожин заявил:

«ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах.

Что касается критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, – там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист, – отметил Пригожин. – ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит».

После этого эстафету перехватил Европарламент - там тоже стали обсуждать возможность признания ЧВК «террористической организацией». Пригожин и здесь не остался в стороне и прислал представителю Европарламента «информационный кейс».

Ну а сегодня в Москве в Кропоткинском переулке «удивили» посольство Финляндии. Неизвестные в масках подбежали к зданию дипмиссии и метнули через забор несколько кувалд.

То ли это провокация, то ли вообще что-то непонятное. Но поверить в то, что Евгений Пригожин наймёт подростков, которые будут носиться по центру Москвы с кувалдами... Вы серьёзно?

Такой вот «перформанс».

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Метки: Евгений Пригожин   Москва   США   ЧВК Вагнер   европарламент   конгресс   кувалда   посольство   провокация   финляндия   
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23  комментария
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90
ruslan d 2 часа назад
Вот тоже совершенно непонятная организация ...
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160
Хухрмухр ruslan d Час назад
Почему я должен тебе пояснять?Есть гугл,есть сайт правительства,выясняй.Мне например всё равно какие там отношения.Они воюют за нас,и воюют хорошо.И это главвное.
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4k
Трям 2 минуты назад
Поржал с дрища в серой шапке, который так и не смог перекинуть кувалду )))))
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 15 минут назад
и этих выродков мочат...врагов России)
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1k
Миша 18 минут назад
Растет благосостояние людей, кувааалдами закидали, интеллигенция гнилая. Булыжник оружие пролетариата! ))
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1k
Максим Макашев 22 минуты назад
да уж. Это вам не СССР. Там рядом находились ещё 2 посольства: Австралии ( там сейчас резиденция посла) и Конго. А рядом моя школа №50. Так вот старшеклассники "обстреляли" из рогатки шариками от подшипника окна посольства Конго. Через ПЯТЬ (!!!!!) минут в школе уже "шерстили" народ КГБ-шники ( с праздником их, кстати). Никого не нашли, а зато директриса получила строгий выговор по партийной линии
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607
Kra 24 минуты назад
"Или что-то случилось... Или одно из двух" (с)
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−13
Роберт Полчаса назад
В городе Босангоа Центральноафриканской Республики был нанесен авиаудар по лагерю с российскими боевиками ЧВК Вагнера. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба правительства ЦАР. В сообщении отмечается, что удар был нанесен самолетом, который в ночь на понедельник залетел из соседней страны. Власти страны заявили, что самолет сбросил бомбы на лагерь солдат на севере страны, а также попал в местонахождение боевиков ЧВК Вагнера
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3k
SR 46 минут назад
Один кувалды присылает, другие кидают. "Перфоманс" в стиле гопоты.
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 55 минут назад
Кидали кувалды явно представители американского посольства.... не "пригожинцы" точно
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
один свой молот тора таки не добросил. сразу видно - шахматист. ))). ну- или музыкант, со спины не видно. )))
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160
Хухрмухр 2 часа назад
В США решили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией.
-----------------------------
У пиндосов своё говно не воняет.
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10k
Sasa 2 часа назад
Неужели нашим властям сыкотно взять и признать США террористическим государством? Так, для ответки. Или скопленное на старость и для их внуков находится на территории террористических государств типа США и Британии?
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