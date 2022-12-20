Финское посольство в Москве закидали кувалдами

Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, но «напряглись» прилично.
В США решили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. И внесли в Конгресс соответствующий законопроект.
В ответ на это Евгений Пригожин заявил:
«ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах.
Что касается критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, – там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист, – отметил Пригожин. – ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит».
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Ну а сегодня в Москве в Кропоткинском переулке «удивили» посольство Финляндии. Неизвестные в масках подбежали к зданию дипмиссии и метнули через забор несколько кувалд.
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То ли это провокация, то ли вообще что-то непонятное. Но поверить в то, что Евгений Пригожин наймёт подростков, которые будут носиться по центру Москвы с кувалдами... Вы серьёзно?
Такой вот «перформанс».
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У пиндосов своё говно не воняет.
(все у нас какие то полумеры , или "наши либералы" надеются все исправить и опять дружить , НО маски уже давно сорваны)
понимаю что глупо , но они к нам с такими же глупростяими лезут , а так хоть "один один"
дураков надо бить их же глупостью - это их язык и его они может и поймут