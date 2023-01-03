Испуганные пьяным прохожим кони травмировали детей на Дворцовой площади в Петербурге

Кажется, в этой истории пьяны были все, кроме коней.
Вчера вечером, на второй день новогодних гуляний, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина спровоцировал ДТП с конями. Решив опробовать ковбойские приёмы, прохожий попытался запрыгнуть на одну из лошадей, запряжённых в карету. Животные, как выяснилось впоследствии, никогда не использовались для верховой езды, потому восприняли выходку человека за нападение. Лошади испугались и, высекая искры из-под копыт, ринулись вперёд, врезавшись в гущу людей.
В ходе инцидента пострадал 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все они госпитализированы в больницу с травмами средней тяжести.
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Самое интересное, что больше всех, похоже, достанется 38-летней вознице, у которой прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили признаки опьянения. Женщину сразу же отправили на медосвидетельствование. А спровоцировавший лошадей мужчина с места скрылся. И найдут ли его теперь — большой вопрос.
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