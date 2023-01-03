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Испуганные пьяным прохожим кони травмировали детей на Дворцовой площади в Петербурге

Испуганные пьяным прохожим кони травмировали детей на Дворцовой площади в Петербурге

Автор:
03 января 2023 08:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Дворцовая площадь   Санкт-Петербург   дтп   карета   кони   полиция   
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Кажется, в этой истории пьяны были все, кроме коней.

Вчера вечером, на второй день новогодних гуляний, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина спровоцировал ДТП с конями. Решив опробовать ковбойские приёмы, прохожий попытался запрыгнуть на одну из лошадей, запряжённых в карету. Животные, как выяснилось впоследствии, никогда не использовались для верховой езды, потому восприняли выходку человека за нападение. Лошади испугались и, высекая искры из-под копыт, ринулись вперёд, врезавшись в гущу людей.

В ходе инцидента пострадал 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все они госпитализированы в больницу с травмами средней тяжести.

Самое интересное, что больше всех, похоже, достанется 38-летней вознице, у которой прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили признаки опьянения. Женщину сразу же отправили на медосвидетельствование. А спровоцировавший лошадей мужчина с места скрылся. И найдут ли его теперь — большой вопрос.

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Метки: Дворцовая площадь   Санкт-Петербург   дтп   карета   кони   полиция   
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9  комментариев
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23k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Поймать и промасожировать эту жидкую субстанцию которая там вместо мозга.
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1k
Сергей Викторович 4 минуты назад
Главный вопрос тут - что делали лошади в месте скопления людей, на площади? Катание на лошадях в центре города - какое-то уродское развлечение, для имбицилов. Не говоря уже что безопасности никто не гарантирует, плюсом вонь и навоз. Есть специальные места для лошадей - там пусть и катают людей.
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11k
Джон Уик 4 минуты назад
Бесит такая панорамная съёмка. Голова кругом идёт и сперва подумал что ёлка валиться.
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1k
себостьян 5 минут назад
Это был Боярский.
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992
Джонни 22 минуты назад
Мге кажется на видео как раз запечатлен момент падения ковбоя с лошади. Но что меня поражает в таких видео- пленка заканчивается в самый интересный момент.
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9k
Shtoppi 23 минуты назад
Дьявольские искры у коняшек из под копыт - это круто.
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2k
Стебан Похабыч Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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26k
Лис Полчаса назад
Народу и свидетелей достаточно, захотят - найдут. А вот что в таком столпотворении народа делали барыги - лошадники вопрос интересный. Беглов и компания совсем не соображают.
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9k
Бритва Час назад
искры из кого-то посыпались
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