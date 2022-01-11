20+ случаев, когда компании придумали "бонусы" для сотрудников - и облажались

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Некоторые компании предлагают много интересных бонусов и преимуществ для сотрудников, чтобы привлечь хороших специалистов. Они заботятся о том, чтобы они были продуктивными, и чувствовали себя счастливыми на рабочем месте. Но так бывает не всегда. Эти пользователи форума Reddit поделились вещами, которые их работодатели незаслуженно назвали "бонусами". Оказалось, это вовсе не плюсы, или за этими бонусами стоят не очень комфортные условия.
1. Нам на работе предоставляют бесплатный обед. Сначала я радовалась такой возможности, но потом почувствовала потребность выходить из офиса. Я ходила на прогулку, разговаривала с семьей, или даже сама шла в ресторан. Но недавно один из руководителей подошел и спросил, почему я ухожу. Он был крайне удивлен - по его словам, нам заказывают бесплатные обеды, чтобы мы оставались на рабочих местах во время обеда. Ха. Я не поняла логики, и объяснила, для чего существует нормальный перерыв на обед. В ответ получила пассивно-агрессивное: "Ладно, делай как хочешь".
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2. Нам предоставляли право на получение продуктовых талонов. Они платили так мало, что стандартную государственную помощь выставляли в качестве "бонуса".
3. Работаю в супермаркете. В качестве награды за работу в сложные ковидные времена, за частые задержки зарплаты и стрессы, нам подарили... шесть упаковок сока.
4. Наша больница организовала нам "День смешных носков", когда на работу можно было надеть смешные, яркие или разные носки. Они решили организовать это по причине растущего числа нагрузки из-за ковидных пациентов.
5. У нас на работе организовали "стрессовую комнату", куда можно прийти, поплакать и покричать, если испытываешь стресс во время работы. И это - вместо того, чтобы бороться с причинами стресса или создать какие-то способы.
7. По мнению наших руководителей, 45-минутная поездка из дома на работу в каждую сторону - "отличный способ подготовиться к рабочему дню и снять стресс в дороге".
8. Наша компания перечислила нам "удерживаемые налоги" в качестве льготы. Вообще, по закону они обязаны это делать как работодатель.
9. Корпоративы. Вы что, думаете, что я хочу проводить свое свободное время с людьми с работы?
10. Наша компания подчеркивает то, что предоставляет нам бесплатную униформу. А может быть, это норма?
11. Я работаю удаленно, и у нас не дают декретный отпуск. По словам менеджера по персоналу, "это отличная возможность, ведь можно приглядывать за ребенком и работать одновременно"...
12. У нас на работе поставили бильярдный стол, который можно использовать во время перерыва. И во что там можно сыграть во время перерыва, если в это время я просто хочу поесть?
13. Компания указала, что на моей должности гибкий график. Когда я на второй день пришел на работу к 9:30 утра, мне сделали выговор. Оказывается, "гибкий график" по их мнению - это когда сотрудник работает в офисе строго с 9 утра до 5 вечера, но может остаться на пару часов, показывая свою "высокую ответственность".
14. В нашей компании ввели "свободную пятницу" - день, когда мы можем приходить на работу в одежде свободного стиля. Наша компания техническая, и мы не работаем с клиентами напрямую. Почему бы вообще не отменить униформу?
16. А нам предоставляют бесплатную парковку как "бонус". Я считаю, что это не должно быть чем-то вроде щедрого жеста работодателя, это - норма.
17. А нам доставляют пиццу в офис. Притворяемся, что это классно, и похоже по ощущениям на прибавку в 10 тысяч.
18. Недавно я плакала на работе, и после этого руководство предложило "нормализовать плач на рабочем месте" в качестве меры по избавлению от стресса. Спасибо, черт возьми...
19. У нашей компании есть различные предметы и атрибутика с логотипами. В качестве бонуса сотрудникам дарят 20 долларов для покупки этих предметов. Учитывая, что самая дешевая вещь там стоит 65 долларов, не считая доставку и налоги...
20. На собеседовании спросила, есть ли у компании какие-то бонусные выплаты для сотрудников. Мне сказали, что в конце года по итогам работы предоставляют бонусы. В прошлом году я открыл конверт, и получил сертификат на 10 долларов в продуктовый магазин. Я думал, как новому сотруднику мне не положены крупные бонусы. Но в этом году все повторилось в точности - все так же сертификат на 10 долларов. После этого начал искать новую работу.
21. В описании моей должности факт того, что я работаю с детьми - это бонус. Может быть, это просто моя профессия?
24. Тренажерный зал. На заводе по производству пластмасс, где мы многократно поднимаем 100-килограммовые чугунные формовочные детали, для нас открыли бесплатный тренажерный зал
25. Больница подарила нам на Рождество фирменные теннисные ботинки. Не знаю, когда я их надену.
26. У меня был работодатель, который предлагал билеты со скидкой в тематические парки, спортивные мероприятия, концерты и т.д. Правда, сайт взимал плату за обслуживание, и из-за этого итоговая сумма была такой же, как и без скидки.
29. В нашем офисе открыли игровую комнату. В ней правда интересные штуки - настольный теннис, игровые консоли. Но если кто-то пользуется всем этим во время рабочего дня - его сразу осуждают, и даже упоминают это на собраниях. А после рабочего дня нам не хочется ничего больше, чем просто побыстрее свалить домой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Все эти говнопосты в стиле "а у нас" копипаста с фиг знает чего, а подается с пафосом как будто это страсти Христовы.
Как должно быть офигивает какой то сторож на стоянке, когда читает на Фишках , что у пендосского клерка талон на 1.5 бакса на еду.
Да всем насрать!
Некоторые приведенные примеры называются "мотиваторы" и недовольство сотрудников смахивает на зажратость.
Или они предполагают, что вместо воды в кулере или пиццы, им должны платить бОльшую зарплату?
А когда тебе звонят с 10 а ты еще в кровати - ты говоришь, так записи не было на сегодня?
К сожалению, такой график приходит поздно, если ты конечно не зам ВВП.
А годами работы и пониманием, что на дядю хер такое сотворишь - начинаешь работать на себя....
Не мильярды зарабатываю, но больше чем на заводе, с таким графиком это хорошо...
А про воздух ? Про воздух-то в офисе забыли !
- Дык, это же не в России!
- А... Ну,значит, это - другое. Значит, это забота о своём народе!