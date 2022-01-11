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20+ случаев, когда компании придумали "бонусы" для сотрудников - и облажались

20+ случаев, когда компании придумали "бонусы" для сотрудников - и облажались (31 фото)

Автор:
11 января 2022 21:12
Сообщество : Истории
Метки: бонусы   в мире   истории   история   карьера   люди   работа   фото   
1591
31
Некоторые компании предлагают много интересных бонусов и преимуществ для сотрудников, чтобы привлечь хороших специалистов. Они заботятся о том, чтобы они были продуктивными, и чувствовали себя счастливыми на рабочем месте. Но так бывает не всегда. Эти пользователи форума Reddit поделились вещами, которые их работодатели незаслуженно назвали "бонусами". Оказалось, это вовсе не плюсы, или за этими бонусами стоят не очень комфортные условия.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бонусы   в мире   истории   история   карьера   люди   работа   фото   
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18  комментариев
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51k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
в качестве поощрения объявляем вам одно ненаказание
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9k
Павел 6 минут назад
Да кого ипет страдания офисного пиндоса.
Все эти говнопосты в стиле "а у нас" копипаста с фиг знает чего, а подается с пафосом как будто это страсти Христовы.
Как должно быть офигивает какой то сторож на стоянке, когда читает на Фишках , что у пендосского клерка талон на 1.5 бакса на еду.
Да всем насрать!
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7k
Михаил 16 минут назад
Пункт #28. Челу подняли зарплату на $1.5 в час. В годовом выражении это около $2.500.
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21k
Matrosskin 24 минуты назад
Ипать люди зажрались... 3/4 реально бонусы - то что работодатель не обязан но делает. Те же обеды и парковка. Про "свободный стиль" - ну я тоже работал в компании , где деловая форма одежды прописана прямо в должностной инструкции. а в пятницу - "свободный" И на вопрос , типа - " а чё бы не дать нам свободный всегда" был классный ответ генерального: "вы все приходили на собеседование в костюмах и галстуках. Мы вам предлагали определённую сумму денег. Оговорённую сумму мы вам плати, почему вы вдруг хотите ходить теперь по другому ? Приходите на собеседование в шортах и футболках - и кто пройдёт, тому я сразу обещаю, что он может ходить как ему угодно". И между прочим - хороший костюм и рубашка - это удобно, практично и комфортно, не покупайте дерьмо на рынке и вам тоже понравится.
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14k
Алексей Полчаса назад
Часть примеров, конечно диковатые, но...
Некоторые приведенные примеры называются "мотиваторы" и недовольство сотрудников смахивает на зажратость.
Или они предполагают, что вместо воды в кулере или пиццы, им должны платить бОльшую зарплату?
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569
Andy Час назад
Какого чёрта я полчаса читал про стенания пендосов?
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4k
Allmaster Час назад
Гибкий график, когда у тебя на твоем учреждении написано, что работаю с 9 до 14.
А когда тебе звонят с 10 а ты еще в кровати - ты говоришь, так записи не было на сегодня?
К сожалению, такой график приходит поздно, если ты конечно не зам ВВП.
А годами работы и пониманием, что на дядю хер такое сотворишь - начинаешь работать на себя....
Не мильярды зарабатываю, но больше чем на заводе, с таким графиком это хорошо...
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5k
tamin Час назад
Талоны на еду. Кстати вполне нормальная практика. Например рядовой состав фирмы с низкими зп(например уборщица, ассистенты и.т.д.) отлично к этому относились
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6k
Invertor Час назад
Просьба к модератору: +100 тому, кто эту херню дочитал.
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4k
livaneth Час назад
22. Бонусом являются ОПЛАЧИВАЕМЫЕ сверхурочные.
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
"И недоимки дарю!"
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5k
КремлеКот 2 часа назад
15. Наша компания считает, что окна в офисе - это тоже бонус.
А про воздух ? Про воздух-то в офисе забыли !
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301
Трям 2 часа назад
какая-то пендосская .хуета !!!
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3k
Владимир 2 часа назад
какой-то ясельный лепет...даже-не детский...
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Вот, до чего довёл страну Путин - ТАЛОНЫ НА ЕДУ! Здравствуй, "нищий совок"! Прощай, демократическое изобилие!
- Дык, это же не в России!
- А... Ну,значит, это - другое. Значит, это забота о своём народе!
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