20+ случаев, когда компании придумали "бонусы" для сотрудников - и облажались

1. Нам на работе предоставляют бесплатный обед. Сначала я радовалась такой возможности, но потом почувствовала потребность выходить из офиса. Я ходила на прогулку, разговаривала с семьей, или даже сама шла в ресторан. Но недавно один из руководителей подошел и спросил, почему я ухожу. Он был крайне удивлен - по его словам, нам заказывают бесплатные обеды, чтобы мы оставались на рабочих местах во время обеда. Ха. Я не поняла логики, и объяснила, для чего существует нормальный перерыв на обед. В ответ получила пассивно-агрессивное: "Ладно, делай как хочешь".