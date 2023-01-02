Как отечественные звёзды отметили Новый год

Уже прошло 2 суток с наступления 2023. Жители всего мира отметили праздник в честь года кролика, и звёзды не стали исключением. Мы собрали фото из блогов звезд, которыми они похвастались в соцсетях 31 и 1 января. Кто-то отметил в России, другие уехали за границу, третьи вообще работали.