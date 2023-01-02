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Как отечественные звёзды отметили Новый год

Как отечественные звёзды отметили Новый год

Автор:
02 января 2023 14:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 2023   год кролика   звезды   знаменитости   как отметили   новый год   фото   шоу бизнес   
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Уже прошло 2 суток с наступления 2023. Жители всего мира отметили праздник в честь года кролика, и звёзды не стали исключением. Мы собрали фото из блогов звезд, которыми они похвастались в соцсетях 31 и 1 января. Кто-то отметил в России, другие уехали за границу, третьи вообще работали.

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А в какой компании вы отметили Новый год?


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Метки: 2023   год кролика   звезды   знаменитости   как отметили   новый год   фото   шоу бизнес   
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41  комментарий
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6k
hhwost Час назад
Ионову, Орбакайте и говорящую лошадь мы знаем, но остальные, я сильно извиняюсь, конечно, и с наилучшими пожеланиями всем этим людям в новом году, но кто это?
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1k
GoInDown 11 минут назад
А где наши "Заслуженные артисты России"? Ах да они больше не живут в России))))
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9k
GROMOZEKA 24 минуты назад
Это не звезды, это ЧМО.
Часто
Мелькающие
Образины
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52k
Олег Полчаса назад
кто это?
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Что-то я большинство из этих звёзд и не знаю.
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4k
Николаевич Полчаса назад
Да какие они нахрен звёзды? В большинстве своём самораспиаренные выскочки и только. Так, в основном проектная плесень. ...Впрочем, кому-то и они кумиры как говорится в афоризме "у каждой зверушки свои игрушки, каждому зверю суждено подохнуть".
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3k
александр 37 минут назад
какой м,,,дак придумал определение "звезды" к этим и им подобным персонажам?
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14k
Ser 43 минуты назад
Кто!? это...кусочки г@вна разлетевшиеся ... Афтарь ! Ты! О чём?
Это кому то интересно? И есть такие?
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21k
homerchik 47 минут назад
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2k
vijilante 52 минуты назад
Хто такие : Барановская , Федук , Александра Новикова , Мот , "тот,кто убежал от снега" , Ханна и Пашу ?
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5k
fin4all 52 минуты назад
Кто все эти люди, и зачем я это смотрю?
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99
Sergel Fman 53 минуты назад
Кто эти рожи???
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−11
42k
Aleksandr Час назад
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13k
Antique computer Час назад
Б..ь, кто все эти люди?!
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9k
Barachek_Obachek Час назад
Раз отмыться не может, хоть бы майку надел клоун
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40k
Сергей Час назад
"""Собчак провела вечер дома в кругу семьи""""
Какой такой круг?
Не тянет она на круг.
Из них только треуголку можно изобразить!
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Плесень,зажравшаяся подзалупная перхоть .
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28k
Макарыч Час назад
А где тут "звёзды"?
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Спелая кукурузинка

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