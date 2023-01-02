15 котяток, которые в благодарность своим хозяевам подросли и превратились в знатных котищ

Ещё несколько десятков лет назад котов заводили для того, чтобы они боролись с грызунами. В наше время среднестатистический квартирный питомец и вовсе не догадывается, что мыши существуют. Но для чего же тогда заводит кошек современный человек? Ну конечно же для любви!

Наши питомцы приносят нам радость, а один их вид заставляет почувствовать самую настоящую нежность! Более того, мы любим кошек настолько, что порой невозможно сдержать желания показать питомца окружающим.

Кузя. Нашли его в канаве и принесли домой