Кортни Лав должна была сыграть в «Бойцовском клубе», но была уволена за оскорбление Брэда Питта

Лав, которая в то время была романтическим партнёром Нортона, продолжила объяснять, что произошло между ней и Питтом. По словам певицы, после того, как её наняли в «Бойцовский клуб», Питт и режиссёр Гас Ван Сент обратились к ней с предложением снять фильм о Курте Кобейне. У Лав и Кобейна были печально известные отношения на протяжении 90-х, и они были женаты во время его трагической смерти в 1994 году в возрасте 27 лет. Подача Питта не прошла, как планировалось, поскольку Лав была оскорблена идеей, что он сыграет Кобейна, и не верила, что это может сработать. Лав была резкой с Питтом, чувствуя, что она не уверена, доверяет ли она Питту, и что Питт на самом деле не понимает её положение или положение Кобейна.