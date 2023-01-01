Кортни Лав должна была сыграть в «Бойцовском клубе», но была уволена за оскорбление Брэда Питта

Актриса, которая должна была изначально играть Марлу в «Бойцовском клубе», Кортни Лав, рассказала, что была уволена после того, как оскорбила Брэда Питта.
Оригинальная актриса Марлы из «Бойцовского клуба» рассказала, что её уволили за оскорбление Брэда Питта. Выпущенный в 1999 году «Бойцовский клуб» режиссёра Дэвида Финчера рассказывает о безымянном главном герое, который изо всех сил пытается вылечить свою изнурительную бессонницу. После того, как его врач отказывается помочь, он находит всё более разрушительные способы вылечить своё заболевание, в том числе симулирует неизлечимую болезнь, чтобы высвободить свои эмоции в группах поддержки. Брэд Питт снимается вместе с Нортоном в роли Тайлера Дёрдена. Эти двое случайным образом пересекаются в самолете, формируя дружбу и, в конечном итоге, бойцовский клуб. «Бойцовский клуб» — комментарий о токсичной мужественности и ограничениях, которые она накладывает на выражение здоровых эмоций и отношения. Фильм показывает, как дуэт противостоит своим собственным демонам и тому, что ими движет. «Бойцовский клуб», который считается одним из величайших культовых произведений 90-х.
Как оказалось, оригинальная актриса, которая должна была сыграть Марлу, была уволена из Бойцовского клуба после того, как оскорбила Брэда Питта. В новом интервью актриса и певица Кортни Лав рассказывает, что Финчер нанял её на роль возлюбленной Питта — Марлы. Вот что Лав сказала о своём высказывании Питту:
«Я бы не позволила Брэду играть Курта. Я была взбешена. Кем он, чёрт возьми, себя возомнил?»
Объяснение истории Кортни Лав и Брэда Питта
Лав, которая в то время была романтическим партнёром Нортона, продолжила объяснять, что произошло между ней и Питтом. По словам певицы, после того, как её наняли в «Бойцовский клуб», Питт и режиссёр Гас Ван Сент обратились к ней с предложением снять фильм о Курте Кобейне. У Лав и Кобейна были печально известные отношения на протяжении 90-х, и они были женаты во время его трагической смерти в 1994 году в возрасте 27 лет. Подача Питта не прошла, как планировалось, поскольку Лав была оскорблена идеей, что он сыграет Кобейна, и не верила, что это может сработать. Лав была резкой с Питтом, чувствуя, что она не уверена, доверяет ли она Питту, и что Питт на самом деле не понимает её положение или положение Кобейна.
После отклонения предложения своего коллеги, Лав была уволена из Бойцовского клуба. Хотя Ван Сент в конечном итоге снял свой вдохновленный Кобейном фильм «Последние дни» с Майклом Питтом в главной роли, Лав утверждает, что это была не та идея, которая была у него и Брэда вместе. Нортону пришлось сообщить эту новость Лав, хотя она говорит, что в то время он «рыдал» и жаловался, что не мог контролировать это решение. В итоге Бонэм Картер взяла на себя в «Бойцовском Клубе».
Трудно представить «Бойцовский клуб» без Бонем Картер, которая так удачно воплотила роль волевой, но беспечной проститутки Марлы. Хотя Финчер ещё не подтвердил историю Лав, и если её увольнение произошло исключительно из-за разговора с Питтом, стоит отметить, что выбор Бонэм Картер мог быть частью творческого поворота. Хотя фанаты, возможно, никогда не узнают точной правды.
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