Очень недовольного кота достали из вентиляции

«Мы пробили бетонную стену кувалдой и добрались до котика. Первое, что мы увидели — серый, грязный и пыльный комок грусти. Бедное животное даже боялось выходить на свет. Видимо, уже не наделся выжить», — цитирует «Комсомольская правда» старшего смены аварийно-спасательной службы «Безопасный город» Евгения Тутолмина.

Вытаскивать усатого пришлось силком — похоже, он уже смирился с заточением. Кот не царапался, не шипел, но у него была очень недовольная морда. После спасения выяснилось, что кот гулял по крыше и провалился в забетонированную вентиляционную шахту.

«Оказывается, котик наш знакомый. Летом он частенько гулял по территории садика. Узнали, правда, не сразу. Вообще он белый, но был весь в грязи и казался серым. Накормили его котлетами! Вот поел и сразу пришел в себя. В итоге отпустили на волю – он же привык гулять сам по себе», — добавила Балышева.