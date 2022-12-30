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Очень недовольного кота достали из вентиляции

Очень недовольного кота достали из вентиляции

Автор:
30 декабря 2022 11:14
Метки: Felis catus   Иркутск   Малые кошки   кот   кошачьи   спасатели   спасение животных   спасение кота   
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Иркутские спасатели вытащили из вентиляции, возможно, самого недовольного кота в мире — судя по выражению его морды. Бедняга просидел в заточении четыре дня.

«Первый раз услышали его в пятницу, тогда у нас проходил новогодний утренник для детишек. Аниматор уловила в кладовке странные звуки и позвала меня. Они доносились из стен и потолка! Кое-как распознали, что это мяуканье», — рассказала заместитель заведующего иркутского детсада № 58 Ольга Балышева.


Сотрудники проверили вентиляционную шахту, но не нашли животное. Детсадовцы успокоились, но слишком рано — после выходных во время утренника они опять услышали мяуканье, и кот кричал уже гораздо сильнее. Решено было вызвать МЧС, и спасатели сказали, что достать котика невозможно, если не сломать стену.


«Мы пробили бетонную стену кувалдой и добрались до котика. Первое, что мы увидели — серый, грязный и пыльный комок грусти. Бедное животное даже боялось выходить на свет. Видимо, уже не наделся выжить», — цитирует «Комсомольская правда» старшего смены аварийно-спасательной службы «Безопасный город» Евгения Тутолмина.


Вытаскивать усатого пришлось силком — похоже, он уже смирился с заточением. Кот не царапался, не шипел, но у него была очень недовольная морда. После спасения выяснилось, что кот гулял по крыше и провалился в забетонированную вентиляционную шахту.


«Оказывается, котик наш знакомый. Летом он частенько гулял по территории садика. Узнали, правда, не сразу. Вообще он белый, но был весь в грязи и казался серым. Накормили его котлетами! Вот поел и сразу пришел в себя. В итоге отпустили на волю – он же привык гулять сам по себе», — добавила Балышева.

Источник:

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Метки: Felis catus   Иркутск   Малые кошки   кот   кошачьи   спасатели   спасение животных   спасение кота   
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4  комментария
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9k
Ф Ив Час назад
Посиди четыре дня замурованным и не такое выражение будет.
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21k
ЦСКА 13 минут назад
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4k
Николаевич Час назад
..."кот гулял по крыше и провалился в ЗАБЕТОНИРОВАННУЮ вентиляционную шахту". ??? По любому спасателям РЕСПЕКТ!
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12k
котегRUS Час назад
Спасателям +1000500 в карму!
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
6957



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