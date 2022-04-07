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Спасатели сумели вызволить собаку, застрявшую в трубе ливневой канализации

Спасатели сумели вызволить собаку, застрявшую в трубе ливневой канализации (5 фото)

Автор:
07 апреля 2022 16:57
Сообщество : Животные
Метки: Добрые дела   добрые поступки   застряла   история из жизни   ливневая канализация   спасатели   спасение животных   спасение собаки   
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Спасательная служба в Джорджии (США) пришла на помощь собаке, которая забрела в ливневую канализацию и застряла в 15-метровом отрезке трубы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   добрые поступки   застряла   история из жизни   ливневая канализация   спасатели   спасение животных   спасение собаки   
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