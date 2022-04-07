Спасатели сумели вызволить собаку, застрявшую в трубе ливневой канализации

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Спасательная служба в Джорджии (США) пришла на помощь собаке, которая забрела в ливневую канализацию и застряла в 15-метровом отрезке трубы.
Об инциденте пожарная компания округа Де-Калб - DeKalb Fire Company 24 - рассказала в своих соцсетях.
Спасателям поступило сообщение о собаке, застрявшей в ливневой канализации. Они отправились на вызов, оценили обстановку и поняли, что животное слишком истощено, чтобы выбраться самостоятельно, а труба слишком узкая, чтобы туда мог залезть человек.
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Для извлечения бедолаги пришлось применить комбинацию шестов, силков, верёвок и других приспособлений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Добрые дела добрые поступки застряла история из жизни ливневая канализация спасатели спасение животных спасение собаки
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