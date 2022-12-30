Факты о Пеле, что обычно не разглашаются

Наш мир покинул Пеле - величайший футболист XX-го столетия, икона миллионов болельщиков главной игры мира. Давайте вспомним несколько любопытных фактов о короле футбола, что обычно не разглашаются.
В детстве у семьи Пеле не было денег, чтоб купить мальчику футбольный мяч. Наш герой просто набивал бумагой носок и от души пинал оный целый день.
Настоящее полное имя Пеле - Эдсон Арантис ду Насименту, назван он был в честь знаменитого американского изобретателя Томаса Эдисона. До сих пор точно неизвестно, что значит прозвище "Пеле", данное нашему герою. По одной из версий, это слегка искаженное имя популярного в 1940-е годы вратаря клуба "Васко да Гамы" Биле, от которого фанател юный Эдсон. Данное парню сверстниками.
Пеле - единственный на данный момент трехкратный обладатель Кубка мира. Становился чемпионом планеты по футболу в 1958-м, 1962-м и 1970-м году. При этом, в отличие от других звездных футболистов почти всю свою спортивную карьеру отыграл в родной Бразилии - в клубе "Сантос". И лишь на закате игры перешел в американский "Космос".
Пеле на всю Бразилию славился невероятной любвеобильностью. И сам признавался: боится даже представить сколько у него было случайных связей с разными женщинами: горничными,. И сколько внебрачных детей осталось.
Впрочем, официально Пеле был женат лишь трижды (третий раз женился в 75). И оставил пятерых законных потомков. Плюс - еще двоих точно подтверждённых детей.
В 1965-м году Пеле после товарищеской игры со сборной СССР вручил советскому футболисту полузащитнику тбилисского «Динамо» Георгию Сичинава. "Король футбола" остался поражен, как умело и тонко советский игрок опекал его на поле.
Был близко знаком Пеле и с великим вратарем Львом Яшиным, против которого бразильцу довелось играть. В 2003-м, посещая Москву, Пеле возложил цветы к памятнику другу.
Во время гражданской войны в Нигерии в 1969-м году было специально объявлено двухдневное прекращение огня — по случаю товарищеской бразильских футболистов во главе с Пеле в столице страны городе Лагосе.
С другим лучшим футболистом мира, Диего Марадоной, Пеле был, что называется, "заклятым другом". Бразилец и аргентинец то ссорились, то обнимались, то обменивались едкими колкостями через СМИ, то вполне себе мирно общались. В том числе, последний раз встретились перед ЧМ-2018 в Москве.
Пеле буквально научил многих неграмотных земляков грамоте. Ибо когда вышли его мемуары «Я — Пеле» немало не умевших читать и писать бразильцев ради книги сели за буквари. За такое Пеле удостоился награды от министерства образования Бразилии.
Прославился Пеле и своими крайне неудачными футбольными прогнозами, которые никогда не совпадали с реальностью. Например, в 1994-м году Пеле предрекал победу на ЧМ колумбийцам, впоследствии так и не вышедшим из группы. В 1998-м называл будущими чемпионами мира испанцев. А в 2002-м предрекал, что Бразилия не сможет выйти из группы (она тогда стала чемпионом мира). Бразильцы в шутку говорили: хотите выиграть в футболе, послушайте Пеле и сделайте все наоборот.
Пеле отметился не только как король футбола. Но и как подлинная икона стиля. А еще не раз снимался в кино. В том числе, появился в собственном байопике - фильме о своей судьбе. Исполнил в ленте "Пеле рождение легенды" небольшую роль посетителя ресторана, которому мячом переворачивают посуду на столе.
Интересно, что жители бразильского Трес-Корасойнс (Три Сердца), городка, где родился Пеле, своего именитого земляка не особо любят. Хотя для проформы поставили ему на центральной площади памятник. Ибо Пеле свою малую родину как покинул еще в юности, так более сюда толком никогда и не приезжал. И ничем городку не помогал.
Зато Пеле целых шесть раз посещал Россию и СССР. Первый раз прибыл в Москву еще в начале 1960-х, для товарищеской игры с советской сборной. В 1988-м открывал московской гольф-клуб. В 1990-е Пеле продвигал в нашей стране кофе со своим именем на этикетке. А в 2014-м году по приглашению миллиардера Сергея Галицкого в рамках тура "Играй как Пеле" посетил Краснодар. И в 2017-м приезжал в Россию перед началом футбольного мундиаля.
- Надеюсь, когда попаду на небо, Бог примет меня, также радостно как, благодаря футболу, меня на Земле принимают, - говорил великий футболист.
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