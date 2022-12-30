Факты о Пеле, что обычно не разглашаются

Настоящее полное имя Пеле - Эдсон Арантис ду Насименту, назван он был в честь знаменитого американского изобретателя Томаса Эдисона. До сих пор точно неизвестно, что значит прозвище "Пеле", данное нашему герою. По одной из версий, это слегка искаженное имя популярного в 1940-е годы вратаря клуба "Васко да Гамы" Биле, от которого фанател юный Эдсон. Данное парню сверстниками.

Пеле - единственный на данный момент трехкратный обладатель Кубка мира. Становился чемпионом планеты по футболу в 1958-м, 1962-м и 1970-м году. При этом, в отличие от других звездных футболистов почти всю свою спортивную карьеру отыграл в родной Бразилии - в клубе "Сантос". И лишь на закате игры перешел в американский "Космос".