Отец-одиночка трогательно иллюстрирует трудности и радости жизни с сыном

Иллюстратор Blue Lan Shengjie из Тайваня стал отцом недавно. Это его первый и волнительный опыт родительства. Так как мужчина ещё и отец-одиночка, он решил в новой серии иллюстраций показать, как глазами художника выглядит повседневная жизнь с маленьким ребёнком.