Отец-одиночка трогательно иллюстрирует трудности и радости жизни с сыном

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Иллюстратор Blue Lan Shengjie из Тайваня стал отцом недавно. Это его первый и волнительный опыт родительства. Так как мужчина ещё и отец-одиночка, он решил в новой серии иллюстраций показать, как глазами художника выглядит повседневная жизнь с маленьким ребёнком.
Повседневная жизнь с малышом полна сюрпризов: и трогательных, и волнительных моментов. Перед вами картинки из жизни отца-одиночки, который наслаждается каждым днём с сыном, хоть порой воспитывать ребёнка и сложно.
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