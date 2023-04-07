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Отец-одиночка трогательно иллюстрирует трудности и радости жизни с сыном

Отец-одиночка трогательно иллюстрирует трудности и радости жизни с сыном

Автор:
07 апреля 2023 09:55
Сообщество : Комиксы
Метки: иллюстрации   интересно   комиксы   красиво   отец-одиночка   отцы и дети   фото   художник   
1669
18

Иллюстратор Blue Lan Shengjie из Тайваня стал отцом недавно. Это его первый и волнительный опыт родительства. Так как мужчина ещё и отец-одиночка, он решил в новой серии иллюстраций показать, как глазами художника выглядит повседневная жизнь с маленьким ребёнком.

Повседневная жизнь с малышом полна сюрпризов: и трогательных, и волнительных моментов. Перед вами картинки из жизни отца-одиночки, который наслаждается каждым днём с сыном, хоть порой воспитывать ребёнка и сложно.

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Метки: иллюстрации   интересно   комиксы   красиво   отец-одиночка   отцы и дети   фото   художник   
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7  комментариев
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59k
pynh 48 минут назад
А при чем тут именно отец-одиночка?
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437
Makfatym Полчаса назад
Сын немного рукож@п!
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1k
Andrey G 52 минуты назад
А с каких пор обыденность стала трогательной?
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Довольно лампово
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