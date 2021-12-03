25 любопытных кадров из дикой природы

Автор:
03 декабря 2021 13:30
Конкурс Wildlife Photographer of the Year собирает лучшие фотографии дикой природы со всего мира. В нем участвуют работы фотографов-любителей и профессионалов, и они запечатлевают самые разные сцены из жизни диких животных. Посмотрим на некоторые работы, которые жюри признало лучшими из 50 тысяч участников. В данный момент все эти снимки представлены на выставке в музее естественной истории в Лондоне.
Песец. Фотограф Marco Gaiotti, Италия
Танец во время снегопада. Фотограф Qiang Guo, Китай
Черно-белая жизнь. Фотограф Lucas Bustamante, Эквадор
Теплые объятия. Фотограф Zhang Qiang, Китай
Спасение дельфина. Фотограф Jaime Rojo, Испания
Узы любви. Фотограф Peter Delaney, Южная Африка
"Будь рядом". Фотограф Maxime Aliaga, Франция
Ледяное озеро. Cristiano Vendramin, Италия
Детеныш рыси. Фотограф Antonio Liebana Navarro, Испания
Фотограф Andy Skillen, Великобритания
Ягуар. Фотограф Ernane Junior, Бразилия
Неожиданный гость. Dhritiman Mukherjee, Индия
"Я рядом". Фотограф Ashleigh McCord, США
Будущее в руках человека. Joan de la Malla, Испания
Строительство "домика" для яиц. Javier Aznar González, Испания
Гость на заднем дворе. Jan Leßmann, Германия
Орел и мишка. Jeroen Hoekendijk, Нидерланды
Бесплатная поездка. Wim van den Heever, Южная Африка
"Кусочек надежды". Jo-Anne McArthur, Канада
Прыжок. Karl Samitsch, Австрия
Семейное фото. Ly Dang, США
Фотограф Michiel Van Noppen, Нидерланды
Совместная работа. Minghui Yuan, Китай
Сурикаты позируют. Thomas Peschak, Южная Африка
Барракуды. Фотограф Yung Sen Wu, Тайвань
Источник:
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: