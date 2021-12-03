25 любопытных кадров из дикой природы

Конкурс Wildlife Photographer of the Year собирает лучшие фотографии дикой природы со всего мира. В нем участвуют работы фотографов-любителей и профессионалов, и они запечатлевают самые разные сцены из жизни диких животных. Посмотрим на некоторые работы, которые жюри признало лучшими из 50 тысяч участников. В данный момент все эти снимки представлены на выставке в музее естественной истории в Лондоне.

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Песец. Фотограф Marco Gaiotti, Италия 0 Источник:

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Танец во время снегопада. Фотограф Qiang Guo, Китай 0 Источник:

Черно-белая жизнь. Фотограф Lucas Bustamante, Эквадор 0 Источник:

Теплые объятия. Фотограф Zhang Qiang, Китай 0 Источник:

Спасение дельфина. Фотограф Jaime Rojo, Испания 0 Источник:

Узы любви. Фотограф Peter Delaney, Южная Африка 0 Источник:

"Будь рядом". Фотограф Maxime Aliaga, Франция 0 Источник:

Ледяное озеро. Cristiano Vendramin, Италия 0 Источник:

Детеныш рыси. Фотограф Antonio Liebana Navarro, Испания 0 Источник:

Фотограф Andy Skillen, Великобритания 0 Источник:

Ягуар. Фотограф Ernane Junior, Бразилия 0 Источник:

Неожиданный гость. Dhritiman Mukherjee, Индия 0 Источник:

"Я рядом". Фотограф Ashleigh McCord, США 0 Источник:

Будущее в руках человека. Joan de la Malla, Испания 0 Источник:

Строительство "домика" для яиц. Javier Aznar González, Испания 0 Источник:

Гость на заднем дворе. Jan Leßmann, Германия 0 Источник:

Орел и мишка. Jeroen Hoekendijk, Нидерланды 0 Источник:

Бесплатная поездка. Wim van den Heever, Южная Африка 0 Источник:

"Кусочек надежды". Jo-Anne McArthur, Канада 0 Источник:

Прыжок. Karl Samitsch, Австрия 0 Источник:

Семейное фото. Ly Dang, США 0 Источник:

Фотограф Michiel Van Noppen, Нидерланды 0 Источник:

Совместная работа. Minghui Yuan, Китай 0 Источник:

Сурикаты позируют. Thomas Peschak, Южная Африка 0 Источник: