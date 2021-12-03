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25 любопытных кадров из дикой природы

25 любопытных кадров из дикой природы (26 фото)

Автор:
03 декабря 2021 13:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   подборка   природа   фото   фотографии   
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Конкурс Wildlife Photographer of the Year собирает лучшие фотографии дикой природы со всего мира. В нем участвуют работы фотографов-любителей и профессионалов, и они запечатлевают самые разные сцены из жизни диких животных. Посмотрим на некоторые работы, которые жюри признало лучшими из 50 тысяч участников. В данный момент все эти снимки представлены на выставке в музее естественной истории в Лондоне.
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   подборка   природа   фото   фотографии   
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