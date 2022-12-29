Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 декабря

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Сегодня в Ирландии празднуют День конституции. Странный праздник. Вроде бы страна независимая и официальный язык ирландский, а всё равно все разговаривают на английском... А ещё на польском... Серьёзно, ирландским в Ирландии пользуется меньше чем польским. Бред, но правда. А мы продолжаем смотреть мемы из соцсетей.
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В любом случае очень бы хотелось, чтобы и хлеба, и сыра, и колбасы у них хватало не только для таких фотографий
а вот верующий там реально в такой ситуации будет призраком или ангелом в кого уж там верит будет смотреть на свое сбитое машиной тело и видеть как прохожие такие "как он мог! ведро майонеза домой не донес, а как без него его домашние сельдь под шубой будут делать, ну и козел!"