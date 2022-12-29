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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 декабря

Автор:
29 декабря 2022 20:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Прикол   Социальные сети   Юмор   комментарии   подборка   ржака   
1610
20
Сегодня в Ирландии празднуют День конституции. Странный праздник. Вроде бы страна независимая и официальный язык ирландский, а всё равно все разговаривают на английском... А ещё на польском... Серьёзно, ирландским в Ирландии пользуется меньше чем польским. Бред, но правда. А мы продолжаем смотреть мемы из соцсетей.
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Метки: Прикол   Социальные сети   Юмор   комментарии   подборка   ржака   
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12  комментариев
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6k
Джордж. Вашингтон. 45 минут назад
Некоторые гражданские утверждают, что в бутерброде нужно сыр класть на колбасу, а не наоборот. Но эти парни знают правду.
В любом случае очень бы хотелось, чтобы и хлеба, и сыра, и колбасы у них хватало не только для таких фотографий
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6k
Copycat Полчаса назад
ну это явно не атеист придумал) из-за чего такая морока ну умер и умер и ничего нет ни тебя ничего

а вот верующий там реально в такой ситуации будет призраком или ангелом в кого уж там верит будет смотреть на свое сбитое машиной тело и видеть как прохожие такие "как он мог! ведро майонеза домой не донес, а как без него его домашние сельдь под шубой будут делать, ну и козел!"
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8k
au3 47 минут назад
Взять бы эту грету, да за такие слова года на три в Соловки!
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Никифоридис

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