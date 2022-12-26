FISHKINET
Сообщество RealFishki 1046 постов • 97 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 декабря

Автор:
26 декабря 2022 17:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Реакция   Юмор   комментарии   подборка   
4864
20
Сегодня Евстрат. Оказывается, что с Евстрата наблюдают за погодой в течение 12 суток, считая, что каждый день показывает погоду целого месяца следующего года. А если вам есть чем заняться — расслабьтесь за просмотром сего поста.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Реакция   Юмор   комментарии   подборка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
391k
Йожик справедливый 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
a_komolow 15 минут назад
Комментарий к фото
Крайними бывают плоть, Север, мера, срок и необходимость!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Роман Полчаса назад
Пха! Помахал... при мне оторвали хвост ему и вручили подарок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bonefacius 41 минуту назад
Я так понял в этих картинках должен быть юмор?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
arek14 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
arek14 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ыукп 56 минут назад
А подождать пару минут не судьба?
Да и читал где-то, типа "полезных советов", что разогретую в микроволновку еду не стоит сразу доставать, а выждать несколько минут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1052530



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Домашние работы наших детей, которые доказывают, какое смышлёное поколение растёт
Домашние работы наших детей, которые доказывают, какое смышлёное поколение растёт
15 занимательных фотографий необычных вещей
15 занимательных фотографий необычных вещей
Набирающие популярность в сообществах
Вытынанки к Новому году
Вытынанки к Новому году
Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в самой известной роли
Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в...
Утро добрым не бывает?
Утро добрым не бывает?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#факты#страна#Россия#интересное#забавно#новый год#Интересные
#интересно#Прикол#фотографии#картинки#Приколы#комментарии#дети#Китай#спасение#криминал
#Юмор#история#кино#подборка#Жизнь#мир#животные#деньги#актеры#позитив
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря Между честностью и эгоизмом есть тонкая черта: мемная подборка Между честностью и эгоизмом есть тонкая черта: мемная подборка Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 декабря

На что жалуетесь?

Вернуться