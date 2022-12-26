Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 декабря

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Сегодня Евстрат. Оказывается, что с Евстрата наблюдают за погодой в течение 12 суток, считая, что каждый день показывает погоду целого месяца следующего года. А если вам есть чем заняться — расслабьтесь за просмотром сего поста.
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Да и читал где-то, типа "полезных советов", что разогретую в микроволновку еду не стоит сразу доставать, а выждать несколько минут.