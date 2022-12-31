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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 декабря

Автор:
31 декабря 2022 20:41
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Юмор   комментарии   подборка   ржака   соцсети   
3119
20
Это порция отборнейшего бреда, приправленная лёгким предновогодним налётом. Много сарказма, обидных шуток. С Новым годом вас! Оливье, картошечки и чего-нибудь крепкого. Крепкого... как эти мемы!
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Метки: Мемы   Юмор   комментарии   подборка   ржака   соцсети   
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10  комментариев
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42k
Мойша Час назад
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4
Клепальщик 11 минут назад
А у меня температура 39 и грипп! Всех с Наступающим, блин! Не болейте, ребята!
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2k
Александр 12 минут назад
Да, ять, только-только ведь два миллениума друг за другом отмечали... Как так-то?
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63k
doker 20 минут назад
Я помню год, когда не рекомендовали в полночь 31.12. 99 не включать компьютер.
Да, были времена...
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32k
russger Полчаса назад
Кто такой Чипидейл?

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Егор 55 минут назад
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42k
Мойша Час назад
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Похоже
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