Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 декабря

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Это порция отборнейшего бреда, приправленная лёгким предновогодним налётом. Много сарказма, обидных шуток. С Новым годом вас! Оливье, картошечки и чего-нибудь крепкого. Крепкого... как эти мемы!
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