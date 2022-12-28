И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года

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Сделать плохо может каждый: электрик и сантехник, каменщик и сантехник, штукатур и даже сантехник. Если вы сантехник и обиделись, то правильно сделали.
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Метки: Прикол Юмор и так сойдет интересное подборка ржака
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