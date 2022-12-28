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И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года

И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года

Автор:
28 декабря 2022 20:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдет   интересное   подборка   ржака   
3379
17
Сделать плохо может каждый: электрик и сантехник, каменщик и сантехник, штукатур и даже сантехник. Если вы сантехник и обиделись, то правильно сделали.
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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдет   интересное   подборка   ржака   
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14  комментариев
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
А есть порновидео процесса монтажа? Это вам не немецкая порнуха, здесь люди по настоящему трахались. Трубы стальные
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3k
lekha-fil 24 минуты назад
"Кирпичные завод выиграл тендер по ремонту дорожного полотна"?! Что за чурка не русский?
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2k
Геннадьич Час назад

Ну а здесь вам что не так?
Принёс из магазина, включил, сфоткал! Всё же работает.
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Бернгард Кёне

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