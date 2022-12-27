Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 декабря

1855
20
В этот день в 1703 году Португалия и Англия подписывают Метуэнский договор, который позволяет Португалии экспортировать вина в Англию на выгодных торговых условиях. Возрадовались все: алкоголик британские и алкоголики португальские. А мы продолжаем упарываться...
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