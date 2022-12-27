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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 декабря

Автор:
27 декабря 2022 19:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   
1855
20
В этот день в 1703 году Португалия и Англия подписывают Метуэнский договор, который позволяет Португалии экспортировать вина в Англию на выгодных торговых условиях. Возрадовались все: алкоголик британские и алкоголики португальские. А мы продолжаем упарываться...
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Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   
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5  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 44 минуты назад
Что имеется ввиду - "А мы продолжаем упарываться..."?
Кто мы?
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2k
Andrey G 4 минуты назад
А можно человеков этого тысячелетия в студию. Какие ещё марафоны на новый год. При чём тут картинки фильмов? Марафон
, Который мне знаком - это 42км 195м.
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8k
Churi VALO 5 минут назад
Б.л.я.д.ь, автор, у тебя словесный понос? Ты алкоголиков сюда зачем прилепил? И зачем ты продолжаешь упарываться?
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366
KE2646 14 минут назад
Комментарий к фото
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Никифоридис

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