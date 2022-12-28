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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 декабря

Автор:
28 декабря 2022 19:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   
4087
20
Всего 3 дня до Нового года. Порция горячих мемов чтобы хоть как-то скрасить сей год. Кстати, если у вас есть годнота, которой стоит поделиться, то не нужно откладывать до следующего года.
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Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   
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16  комментариев
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13k
Kucher 2 часа назад
Комментарий к фото
А меня именно жена на пункт переливания крови и привела.
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1k
Сергей Полчаса назад
Комментарий к фото
Вот вообще не факт, просто спать на надувном матрасе очень сомнительное удовольствие. Одно дело в гостях одну-две ночи, да и то в основном в нетрезвом состоянии, но перманентно - ужос на)(.
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22k
Валерий 37 минут назад
сплошное нытьё.
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2k
S__D 39 минут назад
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2k
S__D 40 минут назад
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Нате
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3k
Leonid 47 минут назад
Хрень какая-то... юмор всё хуже и хуже
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41k
Мойша 53 минуты назад
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Чего-то рановато. Если, конечно, не выбивал не менее трех-четырех раз...
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2k
S__D 57 минут назад
Комментарий к фото
27лет - выскакивает колено
.
В два раза старше:
Не то, что кашлять - пукаешь с опаской.
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10k
Янус Полуэктович Час назад
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это что ж за немощная молодежь пошла? я в свои 38 спокойно 3 км пробегу. не кашляя)))
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