Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 декабря

4087
20
Всего 3 дня до Нового года. Порция горячих мемов чтобы хоть как-то скрасить сей год. Кстати, если у вас есть годнота, которой стоит поделиться, то не нужно откладывать до следующего года.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 декабря
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 декабря
- Беременность: мемы и комментарии, которые лучше всего описывают непростую ситуацию
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 декабря
Новости партнёров
реклама
- по тому что как говорится "что бы было куда жену привести", стараюсь на него ровняться, хотя бы по тому что мне самому удобней жить в уютном доме
.
В два раза старше:
Не то, что кашлять - пукаешь с опаской.