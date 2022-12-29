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Фотограф посетила заброшенный офис сталелитейной компании и сделала жутковатые снимки

Фотограф посетила заброшенный офис сталелитейной компании и сделала жутковатые снимки

Автор:
29 декабря 2022 18:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: заброшки   затерянны места   интересно   старый офис   фотография   франция   
1038
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Джанин Пендлтон путешествует по миру в поисках удивительных заброшенных мест и фотографирует их, чтобы поделиться красотой со всем миром. В этот раз она посетила головной офис одной из крупнейших сталелитейных компаний Франции, построенный в 1890-х годах как для хранения документации, так и для демонстрации искусных конструкций компании. Сталелитейная промышленность Франции рухнула в 1980-х годах, в результате чего офисы были заброшены и пришли в упадок.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заброшки   затерянны места   интересно   старый офис   фотография   франция   
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5  комментариев
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17k
Александр Час назад
Не увидел жути
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1k
Сергей 13 минут назад
Заголовок громкий.
Пост - ГАВНО.
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2k
Walther 14 минут назад
Статью надо было назвать так: "Вы упадете, кода увидите, что увидела фотограф посетив заброшенный офис сталелитейной компании"!
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952
Просто прохожий 24 минуты назад
Как хочется дать по башке говноблохерам за их определения в названиях-...жутковатые снимки, мир в шоке, это катастрофа, сша в ужасе и т.д..., а далей следует тупой словесный бред подонков, ничего не знающие фото, ничего не значащая новость которой лет 50....жалко что нельзя блокировать таких уродов.
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2k
Froll Полчаса назад
Где жутковатые фото?
Расходимся нас на...ли.Опять.
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