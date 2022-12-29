Фотограф посетила заброшенный офис сталелитейной компании и сделала жутковатые снимки

Джанин Пендлтон путешествует по миру в поисках удивительных заброшенных мест и фотографирует их, чтобы поделиться красотой со всем миром. В этот раз она посетила головной офис одной из крупнейших сталелитейных компаний Франции, построенный в 1890-х годах как для хранения документации, так и для демонстрации искусных конструкций компании. Сталелитейная промышленность Франции рухнула в 1980-х годах, в результате чего офисы были заброшены и пришли в упадок.