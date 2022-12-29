Фотограф посетила заброшенный офис сталелитейной компании и сделала жутковатые снимки

Джанин Пендлтон путешествует по миру в поисках удивительных заброшенных мест и фотографирует их, чтобы поделиться красотой со всем миром. В этот раз она посетила головной офис одной из крупнейших сталелитейных компаний Франции, построенный в 1890-х годах как для хранения документации, так и для демонстрации искусных конструкций компании. Сталелитейная промышленность Франции рухнула в 1980-х годах, в результате чего офисы были заброшены и пришли в упадок.
6. Даже в самом темном углу здания есть что сфотографировать благодаря мягкому вечернему свету
8. Желтая краска все еще отчаянно цепляется за эту лестницу, пока вокруг крошатся бетон и штукатурка
9. Огромная застекленная крыша по-прежнему держится, что свидетельствует о качестве прекрасных стальных конструкций, произведенных этой компанией
10. Архитектура здесь потрясающая, а приглушенные цвета позволяют разнообразным текстурам доминировать на снимках
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пост - ГАВНО.
Расходимся нас на...ли.Опять.