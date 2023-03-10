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Фотограф показал заброшенный фермерский дом на юге Франции

Фотограф показал заброшенный фермерский дом на юге Франции

Автор:
10 марта 2023 11:58
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: abandoned house   Брайан Сансиверо   заброшенные дома   заброшенные здания   заброшки   старый дом   фоторепортаж   франция   
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Американский фотограф и путешественник Брайан Сансиверо уже много лет исследует заброшенные здания — от величественных особняков до небольших домишек. На этот раз он побывал во Франции и нашёл там заброшенный фермерский дом, которому несколько сотен лет.

В маленьком городке на юге Франции стоит заброшенный фермерский дом, который когда-то принадлежал знатной семье. Это был первый дом, построенный в городе, которому несколько сотен лет. Фамилию этой семьи в городе до сих пор помнят. Однако никто не знает, что с ней случилось и почему дом находится в его нынешнем состоянии.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned house   Брайан Сансиверо   заброшенные дома   заброшенные здания   заброшки   старый дом   фоторепортаж   франция   
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3  комментария
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Татьяна Юсова 9 минут назад
Для антикваров - это настоящая сокровищница!
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946
Шурман 24 минуты назад
Таких мест очень много , а проблема вся в местных законах , отец написал завещание на детей , детям это нафиг не нужно и стоит это все до того момента пока туда не забегут цыгане или поляки или хохлы которые начали бомжевать , дальше это все стоит до поры до времени пока его они же не запалят . Можно даже не бегать , у нас на районе была старинная ферма прям у корпуса полиции точней их учаги , полиция по закону не может выкинуть этих черных из этого дома потому что просто так на улицу нельзя выкинуть человека , вот там 3 года процветало такое то все про это знали , там и проституция и наркотики и тд , итог печальный в один прекрасный день кто то спалил это , второй такой же дом был у нато , но там уже местные разобрались и заколотили все окна нафиг .
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