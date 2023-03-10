Фотограф показал заброшенный фермерский дом на юге Франции

Американский фотограф и путешественник Брайан Сансиверо уже много лет исследует заброшенные здания — от величественных особняков до небольших домишек. На этот раз он побывал во Франции и нашёл там заброшенный фермерский дом, которому несколько сотен лет.
В маленьком городке на юге Франции стоит заброшенный фермерский дом, который когда-то принадлежал знатной семье. Это был первый дом, построенный в городе, которому несколько сотен лет. Фамилию этой семьи в городе до сих пор помнят. Однако никто не знает, что с ней случилось и почему дом находится в его нынешнем состоянии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Печальная красота: фотографии заброшенных зданий Абхазии
- 15 красивых заброшенных замков Европы, о которых знает не каждый путешественник
- Самые красивые заброшки мира
- Фотограф путешествует по Европе в поиске самых красивых заброшенных мест
- Самые красивые заброшки Греции