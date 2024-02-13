Взгляните, как везут громадную лопасть ветрогенератора через город

В сети появились снимки транспортировки 65-метровой лопасти ветрогенератора через город Хоик в Шотландии. Гигантскую деталь везли в ветропарк Pines Burn.
Снимки были сделаны в минувшую субботу. Всего в парке установят 7 ветрогенераторов. Изначально жители были против ветровых электростанций, однако правительство Шотландии решило, что польза от проекта будет больше, чем последствия для ландшафта.
Местные жители жалуются на пробки из-за транспортировки гигантских лопастей.
В ноябре неподалеку от Хоика неизвестные порезали шины грузовика, перевозившего другую турбину.
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В прошлом месяце на тихой ферме в Уэльсе сломался ветрогенератор, осыпав землю обломками. Пугающее зрелище сняли очевидцы, наслаждавшиеся тихой прогулкой по сельской местности.
61-летний Ник Блэйсдейл и его 59-летняя жена Элисон запечатлели, как горящие части турбины падают на землю. Вскоре прибыли пожарные, но им оставалось только наблюдать за происходящим и следить, чтобы прохожие не подходили слишком близко.
"Мы видели, как верхняя часть вспыхнула, а потом взорвалась, ударившись о землю", - сказала Элисон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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