FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 693 поста • 83 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Взгляните, как везут громадную лопасть ветрогенератора через город

Взгляните, как везут громадную лопасть ветрогенератора через город

Автор:
13 февраля 2024 09:26
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Лопасть   ветрогенератор   интересно   транспортировка   фотография   шотландия   
1105
6
1

В сети появились снимки транспортировки 65-метровой лопасти ветрогенератора через город Хоик в Шотландии. Гигантскую деталь везли в ветропарк Pines Burn.

Снимки были сделаны в минувшую субботу. Всего в парке установят 7 ветрогенераторов. Изначально жители были против ветровых электростанций, однако правительство Шотландии решило, что польза от проекта будет больше, чем последствия для ландшафта.

Местные жители жалуются на пробки из-за транспортировки гигантских лопастей.

В ноябре неподалеку от Хоика неизвестные порезали шины грузовика, перевозившего другую турбину.

В прошлом месяце на тихой ферме в Уэльсе сломался ветрогенератор, осыпав землю обломками. Пугающее зрелище сняли очевидцы, наслаждавшиеся тихой прогулкой по сельской местности.

61-летний Ник Блэйсдейл и его 59-летняя жена Элисон запечатлели, как горящие части турбины падают на землю. Вскоре прибыли пожарные, но им оставалось только наблюдать за происходящим и следить, чтобы прохожие не подходили слишком близко.

"Мы видели, как верхняя часть вспыхнула, а потом взорвалась, ударившись о землю", - сказала Элисон.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Лопасть   ветрогенератор   интересно   транспортировка   фотография   шотландия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Совранский Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan 15 минут назад
Потом закопают где нибудь...


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Marlboro Полчаса назад
Интересно почему не взять 2 вертолета, например Ми-6 поднимает 20 тон. Посмотрел в интернете, 3 таких лопасти, в зависимости от модели весят около 30-40 тон. На одну лопасть приходится около 15 тон. 2 вертолета спокойно могут перенести по прямой "через поля, через леса". А вообще нелогично, почему лопасти не делают сборные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
xbrat Час назад
Интересно, сколько сжигается углеводородов при создании ветрогенератора? Сколько нужно масла в редуктор? И самая крутая фишка в "зеленой энергии" - лопасти не подлежать переработке, их просто закапывают )))) В общей доле всей мировой энергетики "зеленая" составляет 1%.... Страшно подумать, что было бы, если для составляла хотя бы 20%.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
АнтонПолднев Час назад
Вскоре прибыли пожарные, но им оставалось только наблюдать за происходящим и следить, чтобы прохожие не подходили слишком близко.(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Совранский Час назад
а старые уже закопали? или так же обратно повезут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
трудновато наверно дизельным движкам их потом крутить круглосуточно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

503592



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти задержали членов этнической ОПГ, совершавшей набеги на частные дома и хозпостройки
В Ленобласти задержали членов этнической ОПГ, совершавшей набеги на частные дома и...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
"Особая "Волга" первой леди советского Президента
"Особая "Волга" первой леди советского Президента
Чтобы можно было легче найти потерявшегося котика
Чтобы можно было легче найти потерявшегося котика
60 тысяч я отдал за то, чтобы научить ребенка плавать
60 тысяч я отдал за то, чтобы научить ребенка плавать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Встречали таких?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#люди#позитив#аварии#интересное#кино#США#фильм
#животные#машина#автомобили#забавно#Россия#ДТП#история#Китай#собака#дети
#Прикол#факты#автомир#интересно#кот#авто аварии#полиция#новости#природа#Еда
60 тысяч я отдал за то, чтобы научить ребенка плавать 60 тысяч я отдал за то, чтобы научить ребенка плавать Лучшие снимки с конкурса микрофотографии Nikon Small World 2022 Лучшие снимки с конкурса микрофотографии Nikon Small World 2022 Фотограф наткнулся на заброшенный «Восточный экспресс» в Бельгии Фотограф наткнулся на заброшенный «Восточный экспресс» в Бельгии В шотландском сафари-парке родились очаровательные сурикаты В шотландском сафари-парке родились очаровательные сурикаты Фотограф посетила заброшенный офис сталелитейной компании и сделала жутковатые снимки Фотограф посетила заброшенный офис сталелитейной компании и сделала жутковатые снимки Фото с историей: завораживающие мгновения прошлых лет Фото с историей: завораживающие мгновения прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться