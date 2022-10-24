Лучшие снимки с конкурса микрофотографии Nikon Small World 2022

Компания Nikon в 48-й раз провела конкурс микрофотографии Small World Photomicrography Competition, и уже объявила победителей 2022 года. Конкурс посвящен завораживающему микроскопическому миру и тем, кто занимается фотографией с помощью светового микроскопа — как профессионалам, так и любителям.
9. Эмбриональная лапа гигантского фельзума (Phelsuma grandis). Григорий Тимин, доктор Мишель Милинкович, Швецария (первое место в конкурсе)
12. Несгоревшие частицы углерода высвобождаются при разрушении углеводородной цепочки свечного воска. Оле Билфельдт, Германия
16. Дифференцированные культивируемые миобласты мыши с лизосомами (голубой/зеленый), ядрами (желтый), F-актином (фиолетовый). Надя Ефимова, США
21. Трансгенный аксолотль, показывающий компоненты нервной системы. CNP+ шванновские клетки (голубой) и аксоны (фиолетовый). Доктор Марко Пенде, США
23. Паук-долгоножка фаланговидный фолькус (Pholcus phalangioides). Доктор Эндрю Посселт, США
32. Радула (грубый язык) морской улитки (семейство Turbinidae). Доктор Игорь Сиванович, США
36. Красный крапчатый драгоценный жук (Chrysochroa buqueti rugicollis). Юсеф Аль Хабши, ОАЭ
37. Поперечные срезы нормальных эпителиальных крипт толстой кишки человека. Доктор Зиад Эль-Заатари, США
39. Артерия атлантического лосося, заполненная ядросодержащими эритроцитами. Доктор Джулиен Рессегье, Норвегия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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