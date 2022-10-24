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Лучшие снимки с конкурса микрофотографии Nikon Small World 2022

Лучшие снимки с конкурса микрофотографии Nikon Small World 2022

Автор:
24 октября 2022 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   конкурс фотографии   микроскоп   микрофотография   наука   фотография   
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Компания Nikon в 48-й раз провела конкурс микрофотографии Small World Photomicrography Competition, и уже объявила победителей 2022 года. Конкурс посвящен завораживающему микроскопическому миру и тем, кто занимается фотографией с помощью светового микроскопа — как профессионалам, так и любителям.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   конкурс фотографии   микроскоп   микрофотография   наука   фотография   
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1  комментарий
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dima423 7 часов назад
круто прям) половину можно распечатывать и смело вешать на стены как лучшие картины
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