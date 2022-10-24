Лучшие снимки с конкурса микрофотографии Nikon Small World 2022

Компания Nikon в 48-й раз провела конкурс микрофотографии Small World Photomicrography Competition, и уже объявила победителей 2022 года. Конкурс посвящен завораживающему микроскопическому миру и тем, кто занимается фотографией с помощью светового микроскопа — как профессионалам, так и любителям.