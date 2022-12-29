Те ещё дарители зимних праздников, которым ещё и должен останешься

Дамочка спускается на праздники с гор, чтобы заполнить мешок озорниками и лентяями. Но сказочная тётя обитает в горах не одна. Вместе с ней живут довольно никчемный супруг, чёрный кот и целая чёртова дюжина отпрысков. Изначально они были копия мамы, но со временем утратили свою одиозную смысловую нагрузку и стали скорее добрыми.

Йольские парни спускаются по очереди с гор и на 2 недели, вплоть до 6 января, остаются на земле. Промышляют мелкими пакостями – воруют миски, скрипят дверьми, съедают колбасу. Но бедокуры всё же помогают исландским детям, выкладывая в выставленные на подоконник башмаки приятные подарочки. Озорники получают кусок угля или сырую картофелину. Ибо не фиг, йольские парни всё знают.