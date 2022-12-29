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Те ещё дарители зимних праздников, которым ещё и должен останешься

Те ещё дарители зимних праздников, которым ещё и должен останешься

Автор:
29 декабря 2022 15:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Грила   Йоулупукки   зима   зло   ниссе   персонаж   праздник   сущность   фольклор   шуликуны   
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По традиции в Новый год принято получать подарки. Ну, или хотя бы ожидать их, обеспечивая позитивный настрой. Но не во всех культурах зимние персонажи готовы за просто так или за стишок облагодетельствовать человека. Некоторые не только плату возьмут, но и чужое прихватят.

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Зима в Исландии – особое время. Время, когда надо остерегаться злых сущностей, активизирующихся в холодное время года. Главный тёмный персонаж местного фольклора – великанша Грила, которая не прочь полакомиться свежей человечинкой.

Дамочка спускается на праздники с гор, чтобы заполнить мешок озорниками и лентяями. Но сказочная тётя обитает в горах не одна. Вместе с ней живут довольно никчемный супруг, чёрный кот и целая чёртова дюжина отпрысков. Изначально они были копия мамы, но со временем утратили свою одиозную смысловую нагрузку и стали скорее добрыми.

Йольские парни спускаются по очереди с гор и на 2 недели, вплоть до 6 января, остаются на земле. Промышляют мелкими пакостями – воруют миски, скрипят дверьми, съедают колбасу. Но бедокуры всё же помогают исландским детям, выкладывая в выставленные на подоконник башмаки приятные подарочки. Озорники получают кусок угля или сырую картофелину. Ибо не фиг, йольские парни всё знают.

Ниссе – представители норвежского фольклора. Это низкорослые человечки по типу гномов, одетые в приметный красный колпак и деревянные башмаки. В целом не особо опасны, но злопамятны. Насолишь маленькому народцу – не оберёшься беды.

Легенда гласит, что родоначальник ниссе как-то положил две монеты в миску, которую нищая девочка выставила за порог в надежде получить от волшебного существа немного еды. Её радости не было предела, и ниссе понравилось приятное ощущение радости от того, что творишь добро. И народец стал дарить детворе подарки – монетки и сладости каждый год.

Он же Йольский Козел. Это аналог финского Санты. В древности у финнов он был божеством, символизирующим урожай. Но постепенно образ трансформировался в злобного зимнего духа. Рога, высокий рост, вечные розги с собой – соответствующий внешний антураж Йольского Козла.

К эпохе Средневековья трансформировался в ещё более жуткое чудовище, что логично. Мог запросто утащить ребёнка и пустить на суп. Только в позапрошлом веке Йоулупукки сменил гнев на милость и стал разносить подарки вместе с маленькими  помощниками – эльфами и гномами.

Имелись соответствующие персонажи в нашем, славянском фольклоре. Это маленькие, но пакостные подводные демоны, выползающие на сушу из болота или проруби, чтобы вдоволь накуражиться и на Крещение вернуться назад.

В книге «Мифы русского народа» фольклориста Елены Левкиевской они описаны следующим образом:

Ростом они нередко с кулачок, иногда побольше, могут иметь конские ноги и заострённую голову, изо рта у них пылает огонь, носят белые самотканные кафтаны с кушаками и остроконечные шапки.

Развлекаются шуликуны тем, что путают на перекрёстках заплутавших путников. Таскают с собой сковородку с горячими углями или раскалённый крюк, которым могут поранить или даже зацепить и затащить в своё подводное царство.

В общем, посыл даже у злых сущностей, представляющих зимний фольклор разных народов, простой и правильный: творите добро, и вам воздастся.

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Метки: Грила   Йоулупукки   зима   зло   ниссе   персонаж   праздник   сущность   фольклор   шуликуны   
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928
Феофан Топоров 2 часа назад
Йоулупукки! Йоулупукки!
Переставь из ж@пы руки!
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4k
Николаевич 9 минут назад
Чёт мне наполнило кое-каких шпалометателей Ресурса. Ждемс обострения. Ну...
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24k
ПаганецЪ 14 минут назад
Да и наш "добрый дедушка" Мороз далеко не всегда был добрым.
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