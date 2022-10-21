Малоизвестные потусторонние сущности, приводившие в ужас наших предков

мертворожденный, выкидыш. Да и абортированный тоже. Существо привязывалось к своей могиле, которая могла располагаться где угодно, ведь некрещеных запрещено было хоронить на кладбище. Внешне игоша напоминал ребенка, но зачастую без конечностей, с огромной головой и змеевидным телом.

Особо не свирепствовал, но досаждал семье, в которой не родился: мучил скотину, издевался над детьми. Утихомиривали его с помощью миски с едой, а раз в год на могилу следовало отнести детскую одежку.