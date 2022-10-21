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Малоизвестные потусторонние сущности, приводившие в ужас наших предков

Малоизвестные потусторонние сущности, приводившие в ужас наших предков

Автор:
21 октября 2022 10:27
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Ведьма   Нечисть   демон   название   поверье   сущность   фольклор   
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Страх в природе человеческой. И наши предки объясняли непонятные им потусторонние явления, придумывая практически на каждое какое-то потустороннее создание.

Но не только Бабой-ягой, водяными и лешим жил народный фольклор. Были в нем и другие примечательные персонажи.

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Славяне считали, что упырем обречен стать некрещеный умерший человек. Та же участь постигала не прошедших обряд отпевания и погребения. Его судьба – до конца времен шататься по свету и нападать на живых. Во избежание такому покойнику подрезали сухожилия на ногах. Объяснение происхождения этого персонажа – глубинный страх перед кладбищем, особенно ночным.

Название созвучно слову «стричь». И стригой крестьяне звали ведьму, кравшую урожай. Она висела рано утром над полем вниз головой и резала острым серпом колосья. Впрочем, спокойно лишала им же и голов, владельцы которых не слишком расторопны. Даже имя поганки нельзя было произносить почем зря: могла услышать, заявиться ночью и жестоко отомстить.

Полуденица, видимо, приходилась близкой родней стриге. Поскольку тоже болталась по полям. Выглядела как измученная изможденная женщина. Расправлялась в поле с зазевавшимися, а крестьянских детей меняла на своих – гадких, кусачих, орущих и не слишком умных.

мертворожденный, выкидыш. Да и абортированный тоже. Существо привязывалось к своей могиле, которая могла располагаться где угодно, ведь некрещеных запрещено было хоронить на кладбище. Внешне игоша напоминал ребенка, но зачастую без конечностей, с огромной головой и змеевидным телом.

Особо не свирепствовал, но досаждал семье, в которой не родился: мучил скотину, издевался над детьми. Утихомиривали его с помощью миски с едой, а раз в год на могилу следовало отнести детскую одежку.

Бес анчутка – это рогатый плешивый и тонконогий карлик с мохнатой тушкой и без пяток. Заставлял своих жертв плясать, биться в истерических припадках, безостановочно смеяться. И другие непотребства творить, к примеру, носиться по улице голышом или домогаться домашних животных.

В фольклоре часто упоминается любовь анчутки к сделкам. Которые всегда завершались для людей не очень: все подарки оказывались не тем, чем изначально были заявлены.

Одноглазая ведьма подстерегала свою жертву под речным мостом. Выбрав подходящую и пользуясь своей невидимостью, запрыгивала ей на плечи, да так и ездила всю жизнь. Человек постоянно болел, на него сыпались неудачи.

Избавиться от гадости можно было только двумя способами: посвятить себя Богу, то есть принять монашество, или добровольно передать лихо тому, кто согласится ее забрать.

Крошечная страшненькая морщинистая бабулька с огромным носом – это шишига. Держится поближе к человеческому жилью и по мере сил старается помогать его хозяевам. Что-то типа женской версии домового.

Но ручки у шишиги слабенькие, постоянный тремор. И все, к чему она прикасается, портится, бьется, ломается. Все недоделки списывали на шишигу. Считалось, что ее могли заселить за обман при расчете строители или печники.

Ячична – демоница, выбирающая для заселения заброшенные и пустующие дома. Внешне выглядит как высокая несимпатичная женщина со странностями типа носа на лбу, косоглазия или ноги на спине.

Особо людям не досаждала, но за посягательство на ее территорию спокойно могла расправиться с оккупантами.

Окончание –ко в фольклорных именах свидетельствует о неком потустронне-мистическом происхождении, как, к примеру, Морозко. Медведко – это порождение леса, оборотень, наполовину человек, наполовину Топтыгин. Утаскивал потерявшихся детей и поедал их в своей землянке. Особенно радовали его красны девицы, с которыми он предварительно блудил, а уж потом поедал.

Оплетай – странное создание, наполовину дерево, что позволяло ему отлично маскироваться в лесу. Выбрал подходящего путника, присевшего отдохнуть или перекусить, высунул руку-ветку, оплел и тоже пообедал – высосал все соки и жизненную силу, оставив лишь пустую оболочку.

А если доводилось пересечься двум оплетаям, то они могли принять образ человека, беспрепятственно прийти в деревню и выпить всех ее жителей досуха.

А вам доводилось встречаться в жизни с какой-нибудь мелкой, но необъяснимой чертовщиной?

Источник:

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Метки: Ведьма   Нечисть   демон   название   поверье   сущность   фольклор   
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Lexx Полчаса назад
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41k
Aleksandr Секунду назад
Бес анчутка – это рогатый плешивый и тонконогий карлик с мохнатой тушкой и без пяток. Заставлял своих жертв плясать, биться в истерических припадках, безостановочно смеяться. И другие непотребства творить, к примеру, носиться по улице голышом или домогаться домашних животных. В фольклоре часто упоминается любовь анчутки к сделкам. Которые всегда завершались для людей не очень: все подарки оказывались не тем, чем изначально были заявлены.

Так вот что с "западной цивилизацией" случилось...их захватили анчутки!
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4k
EvgeniySAN 7 минут назад
Екарного бобая забыли )))
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9k
Бритва 23 минуты назад
правильный пост. а то всякие спайдермены заполонили медиа.
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