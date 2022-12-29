Новогодние традиции из советского прошлого, которые и сегодня дают о себе знать

Ёлочных ярмарок в СССР было не так много, поэтому о приобретении главного символа праздника зачастую приходилось заботиться заранее. И потом создавать зелёной красавице особые условия хранения, чтобы она не осыпалась и не пожелтела раньше времени. Проверенная временем примитивная конструкция из перевернутого табурета и установленного внутри ведра с водой позволяла сохранить деревце до нужного времени свежим и зелёным. В канун праздника ёлку украшали и готовились к встрече самой долгожданной ночи года.

А у вас есть какие-то особые новогодние традиции?