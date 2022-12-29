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Новогодние традиции из советского прошлого, которые и сегодня дают о себе знать

Новогодние традиции из советского прошлого, которые и сегодня дают о себе знать

Автор:
29 декабря 2022 13:28
Сообщество : СССР
Метки: СССР   история   новый год   правило   праздник   соблюдение   стол   традиция   уборка   ёлка   
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«31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Эта цитата из «Иронии судьбы» давно ушла в народ. Но не только походами в баню жили в ожидании главного праздника года. Были и другие обязательные традиции – не всегда важные. Но некоторые из них просочились и в современные реалии.

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Выбивание ковров, чистка столовых приборов, мытьё люстр и не только входило в обязательную программу. Ни единого миллиметра жилья не должно было быть обойдено вниманием. Убирает народ в преддверии праздников и сегодня. Может, не столь яростно. Ведь есть и другие интересные дела. Но всё же.

Праздничные костюмы для утренника в детском саду и школе конструировались своими руками из подручных материалов. Стандартное решение – девочки-снежинки и мальчики-зайчики. Современное  изобилие самых роскошных и реалистичных карнавальных костюмов позволяет избежать этих мук современным родителям. Особенно приятно тем, у кого обе руки левые. Но некоторые, памятуя о традициях, и по сей день мучаются с нитками, иголкой, клеем и мишурой.

Если поиск вожделенных баночек и упаковок, содержимое которых потом использовалось для создания шедевров для новогоднего стола, для Союза с его дефицитом был нормой, то сейчас мнения разделились. Одни планомерно со списком заранее обходят магазины, приобретая за день до праздника только несколько позиций, другие мотаются по улицам и магазинам с телегами еды и выпученными глазами. Судя по очередям, вторых больше.

Студень, пресловутая заливная рыба, торт – всё это советские хозяйки делали исключительно самостоятельно. Поскольку такие блюда отличаются определённой спецификой приготовления, то готовить их начинали за 1-2 дня, чтобы кулинарный шедевр успел настояться в холодильнике.

Ёлочных ярмарок в СССР было не так много, поэтому о приобретении главного символа праздника зачастую приходилось заботиться заранее. И потом создавать зелёной красавице особые условия хранения, чтобы она не осыпалась и не пожелтела раньше времени. Проверенная временем примитивная конструкция из перевернутого табурета и установленного внутри ведра с водой позволяла сохранить деревце до нужного времени свежим и зелёным. В канун праздника ёлку украшали и готовились к встрече самой долгожданной ночи года.

А у вас есть какие-то особые новогодние традиции?

Источник:

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Метки: СССР   история   новый год   правило   праздник   соблюдение   стол   традиция   уборка   ёлка   
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5  комментариев
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4k
Николаевич 18 минут назад
..."мотаются по улицам и магазинам с телегами еды и выпученными глазами"...
Однако...
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336
adssaf afasffdsga 5 секунд назад
Комментарий к фото
Я вот не советский житель - краем захватил, но всегда закупаюсь заранее исходя из двух соображений: 1 - очереди 2 - никогда в последние дни ты не найдёшь того, чего хочешь ибо как бы магазин не старался, а относительно редкие позиции становятся дефицитом и нифига с этим не поделаешь.
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8k
au3 3 минуты назад
Убираться, закупать и готовить часть заранее - это тяжелое советское наследие ..... По демократическому будет заказать пиццу в засранную квартиру?
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8k
МихА 4 минуты назад
На горячее всегда пюрешка с курицей запеченной в духовке,,, очень вкусная была курица, сейчас так не запекают, народный рецепт утерян)).
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24k
Serg2001 14 минут назад
У хорошего хозяина ёлочка до 8 марта стоит... )
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