Новогодние традиции из советского прошлого, которые и сегодня дают о себе знать

«31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Эта цитата из «Иронии судьбы» давно ушла в народ. Но не только походами в баню жили в ожидании главного праздника года. Были и другие обязательные традиции – не всегда важные. Но некоторые из них просочились и в современные реалии.
Выбивание ковров, чистка столовых приборов, мытьё люстр и не только входило в обязательную программу. Ни единого миллиметра жилья не должно было быть обойдено вниманием. Убирает народ в преддверии праздников и сегодня. Может, не столь яростно. Ведь есть и другие интересные дела. Но всё же.
Праздничные костюмы для утренника в детском саду и школе конструировались своими руками из подручных материалов. Стандартное решение – девочки-снежинки и мальчики-зайчики. Современное изобилие самых роскошных и реалистичных карнавальных костюмов позволяет избежать этих мук современным родителям. Особенно приятно тем, у кого обе руки левые. Но некоторые, памятуя о традициях, и по сей день мучаются с нитками, иголкой, клеем и мишурой.
Если поиск вожделенных баночек и упаковок, содержимое которых потом использовалось для создания шедевров для новогоднего стола, для Союза с его дефицитом был нормой, то сейчас мнения разделились. Одни планомерно со списком заранее обходят магазины, приобретая за день до праздника только несколько позиций, другие мотаются по улицам и магазинам с телегами еды и выпученными глазами. Судя по очередям, вторых больше.
Студень, пресловутая заливная рыба, торт – всё это советские хозяйки делали исключительно самостоятельно. Поскольку такие блюда отличаются определённой спецификой приготовления, то готовить их начинали за 1-2 дня, чтобы кулинарный шедевр успел настояться в холодильнике.
Ёлочных ярмарок в СССР было не так много, поэтому о приобретении главного символа праздника зачастую приходилось заботиться заранее. И потом создавать зелёной красавице особые условия хранения, чтобы она не осыпалась и не пожелтела раньше времени. Проверенная временем примитивная конструкция из перевернутого табурета и установленного внутри ведра с водой позволяла сохранить деревце до нужного времени свежим и зелёным. В канун праздника ёлку украшали и готовились к встрече самой долгожданной ночи года.
А у вас есть какие-то особые новогодние традиции?
Источник:
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Однако...