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Магия дня 21 декабря

Магия дня 21 декабря (3 фото)

Автор:
21 декабря 2021 11:43
Сообщество : Жить в России
Метки: 21 декабря   Анфиса Рукодельница   Дата   День   зима   почемучка   праздник   солнцестояние   
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Почему 21 декабря – день немного мистический, и чем, по мнению славян, нежелательно было заниматься в эту дату, чтобы не отпугнуть удачу?

Зимнее солнцестояние – это астрономический первый день зимы. В разных культурах всегда было принято как-то отмечать день приближения длинных светлых дней, победу солнца над тьмой.


У нас во времена язычества это традиционно был день поклонения женскому божеству – Рожанице – покровительнице зарождения новой жизни. Девушки специально к этому дню готовили вышивки с изображением этой языческой богини. В домах накрывали праздничные столы, на которых обязательно присутствовали мед, сыр и обрядовое печенье в виде оленей (в соответствии со славянской мифологией, богиню иногда изображали с рогами).

Основной посыл праздничного действа заключался в символичном освобождении тьмы взамен солнца, света. Соответственно, день зимнего солнцестояния – это отличный повод оставить в прошлом все старое, отмершее, отболевшее, ненужное, съедающее энергию и отнимающее жизненные силы.


Еще 21 декабря – день поминовения святой Анфисы Римской. Женщина была супругой знатного римского сановника и уверовала во Христа после проповеди Амвросия Медиоланского, приняв христианство. За отказ перейти в арианство ее казнили – сожгли на костре.

На Руси это был день, когда основное внимание сосредотачивалось на женщинах – матерях, берегинях, рукодельницах. Люди ходили друг к другу в гости, взрослые давали молодежи наставления и житейские советы. На таких посиделках парни и девушки присматривались друг к дружке, выбирая пару.

В этот день под строгим запретом были ссоры, скандалы, ругань, отказ в помощи, а приветствовались рукоделие и творчество в любых проявлениях.

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Метки: 21 декабря   Анфиса Рукодельница   Дата   День   зима   почемучка   праздник   солнцестояние   
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Nefrion Полчаса назад
А работать в этот день какая примета?
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