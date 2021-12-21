У нас во времена язычества это традиционно был день поклонения женскому божеству – Рожанице – покровительнице зарождения новой жизни. Девушки специально к этому дню готовили вышивки с изображением этой языческой богини. В домах накрывали праздничные столы, на которых обязательно присутствовали мед, сыр и обрядовое печенье в виде оленей (в соответствии со славянской мифологией, богиню иногда изображали с рогами).

Основной посыл праздничного действа заключался в символичном освобождении тьмы взамен солнца, света. Соответственно, день зимнего солнцестояния – это отличный повод оставить в прошлом все старое, отмершее, отболевшее, ненужное, съедающее энергию и отнимающее жизненные силы.