Невероятный Ростислав Плятт: судьба уникального артиста

Актёрскую стезю Ростик выбрал случайно: его отца по случаю отблагодарили билетом в театр, и мальчик впервые окунулся в его удивительную атмосферу. И понял, что нашёл свое призвание.
Несколько лет спустя Ростислав удлинил собственную фамилию на одну букву «т», посчитав, что на афишах в будущем она будет смотреться более солидно и выразительно. В общем, сплошная самодеятельность ещё задолго до сцены.
Плятт родился в 1908 году в Ростове-на-Дону. Мама мальчика рано умерла от болезни. И отец, забрав сына, переехал в Москву. Ростислав попытался поступить в МХАТ, но не справился с испытаниями. И пошёл в школу-студию Завадского. После окончания некоторое время прослужил в Ленкоме и столичном Театре драмы. Когда его бывший наставник Юрий Завадский получил пост главы Моссовета, вернулся и навсегда остался под крылом учителя.
Первую заметную роль артист сыграл в картине «Подкидыш» 1939 года. Затем были роли в кинолентах «Сердца четырёх», «Весна», «Семнадцать мгновений весны», «Визит к Минотавру».
Но настоящую славу он приобрел благодаря радио. Голос Плятта звучал в эфире с 1939 года. Во время войны он зачитывал сводки с поля боя, солдатские письма, военные рассказы.
После победы долгое время вёл уже мирные передачи. Так, спектакль «Клуб знаменитых капитанов» для юных телезрителей он читал несколько десятков лет, исполняя роль Робинзона Крузо.
Ростислав Янович, в отличие от многих коллег, чурался сплетен и подковёрных интриг, которые характерны для творческой среды. Он умело уходил от всего этого, предпочитая на работе заниматься исключительно работой.
Будучи известным, использовал свой авторитет, чтобы помочь другим. Так, благодаря помощи артиста долгожданное жильё получили Ирина Муравьёва и Ия Савина.
За дружбу с опальным поэтом Бродским в немилость попал Сергей Юрский. И Плятт развернул целую операцию, чтобы вывести Юрского из-под удара. Он вычислил весомого по тем временам чиновника, который мог оказать содействие, и вместе с Раневской пригласил того на модный в те годы спектакль «Дальше – тишина».
К счастью, начальник оказался соседом Плятта по дому, и артист пригласил всех после спектакля к себе домой на ужин. Когда партийный работник разомлел, Ростислав Янович аккуратно надавил на него, чтобы тот «позвонил куда следует». В результате от Юрского отстали.
Современники вспоминали, что актёр отличался каким-то невероятным бесшабашным юмором. Во время репетиции мог снять шляпу и дать прочитать коллеге неприличное слово, написанное на лбу. В историю вошла его пробежка по Кремлёвской набережной в костюме Адама.
Как-то во время беседы с редактором на радио совершенно невинно поинтересовался у того:
Вы не считаете, что в эфире много пляттства?
Впервые Плятт женился на коллеге по Моссовету Нине Бутовой. Жена оказалась совершенно неприспособленной к быту. Когда в доме не оказывалось ни крошки еды, Нина могла приобрести, к примеру, очень нужную на тот момент гитару. Но Ростислав был неприхотлив в быту, питался в буфете и спокойно относился к творческой составляющей личности супруги.
При этом была в жизни артиста и настоящая любовь – другая женщина Вера Марецкая. Нина знала о чувствах мужа и периодически устраивала благоверному скандалы, угрожая, что покончит с собой, если он попросит развод.
Вера Марецкая когда-то была женой учителя Плятта – Юрия Завадского, к которому артист испытывал огромное уважение. И он не рискнул. Когда Зарецкого не стало, она уже тяжело болела. Плятт не хотел, чтобы любимая женщина уходила в одиночестве. На предложение ответила отказом, прошептав: «Поздно…»
Когда ушла из жизни Нина, он довольно быстро женился во второй раз. Разница со второй женой в возрасте была солидной, 20 лет. Но именно с Людмилой Маратовой он прожил до конца своих дней, самые, пожалуй, счастливые годы жизни. Артиста, который успел отметить 80-летний юбилей, не стало в 1989 году.
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