Невероятный Ростислав Плятт: судьба уникального артиста

Впервые Плятт женился на коллеге по Моссовету Нине Бутовой. Жена оказалась совершенно неприспособленной к быту. Когда в доме не оказывалось ни крошки еды, Нина могла приобрести, к примеру, очень нужную на тот момент гитару. Но Ростислав был неприхотлив в быту, питался в буфете и спокойно относился к творческой составляющей личности супруги.

При этом была в жизни артиста и настоящая любовь – другая женщина Вера Марецкая. Нина знала о чувствах мужа и периодически устраивала благоверному скандалы, угрожая, что покончит с собой, если он попросит развод.

Вера Марецкая когда-то была женой учителя Плятта – Юрия Завадского, к которому артист испытывал огромное уважение. И он не рискнул. Когда Зарецкого не стало, она уже тяжело болела. Плятт не хотел, чтобы любимая женщина уходила в одиночестве. На предложение ответила отказом, прошептав: «Поздно…»