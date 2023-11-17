В московском ТЦ эскалатор "зажевал" ногу женщине

Сейчас, как сообщают СМИ, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Вероятнее всего, её нога травмирована, однако о степени тяжести травмы пока ничего не известно.

С эскалатором нужно всегда оставаться настороже. В Таиланде пассажирка лишилась части ноги, которая попала в механизм движущейся лестницы.