В московском ТЦ эскалатор "зажевал" ногу женщине

Пострадавшая потеряла от боли сознание.
Посетительница ТЦ "Валдай" на Арбате встала на эскалатор и практически сразу же упала из-за того, что её ногу стал "зажёвывать" механизм подъемной лестницы
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Практически сразу же к пострадавшей подбежали посетители. Эскалатор остановили, ногу женщины вытащили из механизма. От боли она потеряла сознание.
На место ЧП были вызваны спасатели.
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Сейчас, как сообщают СМИ, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Вероятнее всего, её нога травмирована, однако о степени тяжести травмы пока ничего не известно.
С эскалатором нужно всегда оставаться настороже. В Таиланде пассажирка лишилась части ноги, которая попала в механизм движущейся лестницы.
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