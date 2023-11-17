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В московском ТЦ эскалатор "зажевал" ногу женщине

В московском ТЦ эскалатор "зажевал" ногу женщине

Автор:
17 ноября 2023 11:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Москва   ТЦ Валдай   ЧС   Эскалатор   
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Пострадавшая потеряла от боли сознание.

Посетительница ТЦ "Валдай" на Арбате встала на эскалатор и практически сразу же упала из-за того, что её ногу стал "зажёвывать" механизм подъемной лестницы


Практически сразу же к пострадавшей подбежали посетители. Эскалатор остановили, ногу женщины вытащили из механизма. От боли она потеряла сознание.


На место ЧП были вызваны спасатели.

Сейчас, как сообщают СМИ, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Вероятнее всего, её нога травмирована, однако о степени тяжести травмы пока ничего не известно.


С эскалатором нужно всегда оставаться настороже. В Таиланде пассажирка лишилась части ноги, которая попала в механизм движущейся лестницы.



Источник:

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Метки: Видео   МЧС   Москва   ТЦ Валдай   ЧС   Эскалатор   
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57k
dima423 52 минуты назад
ну вот... +1 фобия))
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11k
Vacony 40 минут назад
непонятно куда она провалилась что бы зажевало ....
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