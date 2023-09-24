Москвич решил «понтануться» перед друзьями и чуть не сжег свой Mercedes

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Товарищи шутку не оценили.
Молодой человек решил «поджечь шины» перед рэп-концертом в клубе на улице Орджоникидзе. В итоге тушить его «точилу» пришлось работникам МЧС. Они сработали оперативно и машину спасли.
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когда прошивают себе петушиные отстрелы,
всегда забывают (точнее вообще не знают, ибо дебилы полоумные):
- отстрелы получаются за счёт того, что часть топлива догорает в выхлопной трассе. это опасно - по лезвию тема.
если прошивка была сделана в бич-сервисе (на нормальный у петухов мозгов не хватает),
то всегда итог выходит закономерный.
всё просто:
1. чувак петух
2. у петуха деятельность может быть только петушиная
3. а у петушиной деятельности может быть только петушиный результат.
надеюсь страховая пошлёт его нах
Еще и за рулем.