FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11776 постов • 837 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Москвич решил «понтануться» перед друзьями и чуть не сжег свой Mercedes

Москвич решил «понтануться» перед друзьями и чуть не сжег свой Mercedes

Автор:
24 сентября 2023 17:39
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Видео   Концерт   МЧС   Москва   Москвич   шины   
2625
1
1

Товарищи шутку не оценили.

Молодой человек решил «поджечь шины» перед рэп-концертом в клубе на улице Орджоникидзе. В итоге тушить его «точилу» пришлось работникам МЧС. Они сработали оперативно и машину спасли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Mercedes   Видео   Концерт   МЧС   Москва   Москвич   шины   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
92k
sapér Vodička 2 часа назад
Куча до......бов !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Neo Полчаса назад
Разогрел публику!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Полчаса назад
Рэп=балбес... Всё логично. Откуда только у этих идиотов тачки такие? Не ясно.. Видимо от покаяний таких же балбесов... Мир катится в пропасть..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 43 минуты назад
Правильно поехал! Там налево, на Донской пожарная часть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
397
Дмитрий Байков 43 минуты назад
тупые клоуны на папиных мерседесах,
когда прошивают себе петушиные отстрелы,
всегда забывают (точнее вообще не знают, ибо дебилы полоумные):

- отстрелы получаются за счёт того, что часть топлива догорает в выхлопной трассе. это опасно - по лезвию тема.
если прошивка была сделана в бич-сервисе (на нормальный у петухов мозгов не хватает),
то всегда итог выходит закономерный.

всё просто:
1. чувак петух
2. у петуха деятельность может быть только петушиная
3. а у петушиной деятельности может быть только петушиный результат.

надеюсь страховая пошлёт его нах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Валерий 46 минут назад
Реп-концерт? Тогда всё понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
AzuveR 50 минут назад
Зря мчсники машину потушили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто чувак в интернете 59 минут назад
Дебил что за рулем, что советчики вокруг. В машине огнетушитель лежит (должен по крайней мере лежать). Хули толку назад вперед дергаться, вылезай и туши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Александра С Час назад
Долбо...Ой! Йоб.
Еще и за рулем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Максим Т. Час назад
Какая "музыка", такие и слушатели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ничоси 2 часа назад
А он москвич по рождению? Или по прописке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Александра С Ничоси Час назад
Он сын Зеленского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

243436



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные факты о фильме "Полицейская академия"
Интересные факты о фильме "Полицейская академия"
Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции
Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Комсомольская площадь
Комсомольская площадь
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#история#люди#СССР#новости
#интересно#животные#фильм#подборка#факты
#фото#кино#сарказм#Россия
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro В Москве горит и взрывается ТЦ "Мега Химки" В Москве горит и взрывается ТЦ "Мега Химки" Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве Столичный ТЦ «Времена года» эвакуируют из-за прорыва трубы Столичный ТЦ «Времена года» эвакуируют из-за прорыва трубы Московский школьник провалился под лёд и погиб, спасая музыкальную колонку Московский школьник провалился под лёд и погиб, спасая музыкальную колонку В Москве на голову генерала МЧС упала огромная сосулька В Москве на голову генерала МЧС упала огромная сосулька

На что жалуетесь?

Вернуться