Неоднозначная трактовка истории о пряничном домике, злой ведьме и беззащитных детишках

Понятно, что у других пекарей и кондитеров появился серьёзный конкурент. И в их заведения народ почти перестал ходить. Один такой предприимчивый и завистливый бизнесмен – нюрнбергский кондитер Ганс Метцлер огорчился и пошёл прямиком к Катарине, чтобы выведать секретный рецепт.

Понятно, та не захотела делиться выгодной тайной и отказала. Тогда Метцлер донёс на мастерицу пряничных дел, рассказав в церкви, что она знается с дьявольскими силами. Ибо своими руками такую вкусноту приготовить невозможно.