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Неоднозначная трактовка истории о пряничном домике, злой ведьме и беззащитных детишках

Неоднозначная трактовка истории о пряничном домике, злой ведьме и беззащитных детишках

Автор:
28 декабря 2022 10:34
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Гензель и Гретель   дом   интересно   история   книга   основа   пряник   расследование   сказка   
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Расписные пряники разных форм и пряничные домики – популярное праздничное блюдо-украшение. Такая избушка даже фигурирует в известной сказке братьев Гримм «Гензель и Гретель». Которые, по версии некоторых исследователей, были не так просты и невинны, как рассказали нам сказочники.

Впервые историей с профессиональной точки зрения заинтересовался сыщик Георг Оссег. И действительно, злая колдунья заманила детей в лес, и невинные малыши разумно и жестоко с ней расправилась. Странно несколько, не так ли?

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Дотошный сыщик порылся в архивах и обнаружил то самое дело, которое с высокой долей вероятности послужило прототипом этой истории. Некая Катарина Шрадерин появилась на свет в 1618 году, с юных лет тяготела к кулинарии. А во время пребывания в стенах Кведлинбургского аббатства научилась готовить такие чудесные пряники, повторить которые никто не мог. Рецепт держался в строжайшем секрете.

Девушка открыла в Нюрнберге небольшую пекарню, в которую неизменно выстраивались очереди.

Понятно, что у других пекарей и кондитеров появился серьёзный конкурент. И в их заведения народ почти перестал ходить. Один такой предприимчивый и завистливый бизнесмен – нюрнбергский кондитер Ганс Метцлер огорчился и пошёл прямиком к Катарине, чтобы выведать секретный рецепт.

Понятно, та не захотела делиться выгодной тайной и отказала. Тогда Метцлер донёс на мастерицу пряничных дел, рассказав в церкви, что она знается с дьявольскими силами. Ибо своими руками такую вкусноту приготовить невозможно.

Времена, надо сказать, были очень благодатными для святой инквизиции. И за меньшие провинности несчастных сжигали пачками. Но у Катарины нашлись защитники среди горожан и церковников. Девушка бежала, поселилась на опушке Шпессартского леса и продолжила заниматься тем, что у неё хорошо получалось.

Ганс, успевший к тому времени жениться, теперь продолжал исходить желчью уже со второй половиной. Вместе с женой Гретой они наведались в лесную избушку Шрадерин, чтобы ещё раз попытаться убедить ту выдать рецепт. Катарина снова отказалась, и озлобленная парочка убила несговорчивую девушку. Перевернув весь домик вверх дном, убийцы так и не нашли вожделенных записей.

Местные узнали о происшествии. Супругов взяли под стражу. Есть две версии, объясняющие, как они смогли улизнуть от возмездия. В соответствии с одной, Метцлеры продолжили эксплуатировать версию с колдовством и настаивали, что кондитерша погибла сама в ходе колдовского опыта. Вторая версия – обычная самозащита. Грета подтвердила слова мужа, и их оправдали.

За давностью времени история обросла несуществующими деталями, превратилась в легенду. А потом и в сказку.

К слову, скрупулёзный Оссег даже обнаружил в Ведьмином Лесу – местечке поблизости от автострады Вюрцбург-Ашшафебург прямые доказательства правдивости этой истории – фундамент дома и остатки печей, в которых Катарина выпекала свои знаменитые пряники.

А история убийства из соображений банальной жадности трансформировалась: невинная Катарина превратилась в злую ведьму, а её коварные убийцы – в безобидных, но сообразительных детишек, сумевших победить злую колдунью в её пряничном доме.

Источник:

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Метки: Гензель и Гретель   дом   интересно   история   книга   основа   пряник   расследование   сказка   
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7k
ГГалка 56 минут назад
Катарину жалко(
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Сталкер Полминуты назад
Как чёрное сделать белым. Типичная история эуропы.
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12k
Ivan 3 минуты назад
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7k
Nikolay 39 минут назад
По этому сюжету можно современный блокбастер снимать. Главная героиня на дому делает наркотики, подсаживает на них целый город. Сознательные граждане добиваются ее выселения. Конкуренты-драгдилеры пытаются перехватить рынок, узнать рецептуру и грохают конкурентку. Типичный российский криминальный фильм.
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