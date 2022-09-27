Антиквариат по скидке: американец купил за 75 долларов страницу из древней книги

Маркетологи приучили нас к заветным «красным» ценникам. Многие люди и вовсе стали одержимы жаждой получить товар по скидке.
Впрочем, не всегда и не все в действительности продаётся по выгодной цене для покупателей.
Зачастую это лишь уловка, где старая цена, это специально завышенная цена перед тем, как устроить распродажу.
Но иногда действительно удаётся заполучить ценную вещь за сущие копейки.
Так, например, американец Уилл Сидери частенько посещает распродажи в поисках реально выгодных цен. С целью получить скидку на книжную полку, винтажную одежду и миксер он поехал в штат Мэн.
Но вместо этих вещей, ему удалось приобрести артефакт средневековой рукописи всего за 75 долларов. Речь идёт о рукописи из книги, используемой в католическом соборе Бове во Франции. Возраст этой страницы насчитывает семь сотен лет. Это часть «Миссала Бове», книги, последним владельцем которой был Уильям Рэндольф Херст.
Практика разделять такие артефакты была распространена в начале XX века. «Тысячи уникальных рукописей были уничтожены и разбросаны таким образом», — говорит Лиза Фэджин Дэвис, изучавшая рукопись.
Сейчас удалось найти более 100 отдельных страниц из «Миссала Бове», но в первоначальном виде он насчитывал 309 листов.
Как утверждает счастливый американец, который урвал артефакт за смешные деньги, он сразу заподозрил истинную стоимость лота. Но чтобы быть окончательно уверенным, Уилл Сидери обратился за консультацией к профессору университета, где он учился. Тот посоветовался с коллегой и подтвердил догадки молодого человека.
Как утверждают эксперты, эта страница может быть продана за сумму примерно в 10 тысяч долларов, но Сидери не спешит расставаться с ней.
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S history nerd
Был один еврей, кажись Моисеем звали. Так он 2 или 3 раза прям на горе новые делал, и ничего, прокатило. До сих пор ищут, хоть никто их и не видел.