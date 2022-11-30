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Юная разведчица, которую считали предательницей, была героем

Юная разведчица, которую считали предательницей, была героем

Автор:
30 ноября 2022 10:49
Сообщество : Военное
Метки: Борис Гусев   Валентина Олешко   война   гибель   история   книга   предательство   разведчица   расследование   
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У неё могло бы быть совершенно другое будущее – светлое и перспективное, не перечеркни война все возможности ей и тысячам других совсем юных советских граждан.

Валя рвалась на передовую с первых дней, но сначала ей пришлось пройти обучение в школе НКВД. Уже в 1942 году на счету девушки было несколько успешно выполненных в тылу врага заданий.

Мать Валентины Олешко – Галина в 1943 году получила похоронку на мужа. Но вскоре убитую горем женщину ждал еще один удар: ее вызвали в военкомат, где офицер сухо сообщил, что ее дочь Валентина Олешко попала в плен и пошла на сделку с гитлеровцами.

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Долгих 30 лет женщина ловила на себе осуждающие взгляды окружающих. Дескать, глядите, люди, у нее дочка предательница, а она ходит и в ус не дует. И так и осталась бы судьба 19-летней девушки, на которой поставили клеймо «предательница» в виде пыльной папки в архиве. Если бы не вмешательство Бориса Гусева. Когда он пошел на фронт, то был всего лишь 15-летним  мальчишкой, в сердце которого пылала лютая ненависть к врагам.

После он стал журналистом и собирал в архиве данные для книги, когда совершенно случайно наткнулся на интересную информацию. Сухие строчки записей говорили, что в 1943 году группу разведчиков, в составе которой была и эта юная девушка чуть старше его самого, забросили в тыл, где они перешли на сторону фашистов и стали работать на них.

Бориса смутили глаза на фото: совершенно открытый искренний взгляд. Внутреннее чутье говорило, что нет. Гусев вышел на офицера, под руководством которого происходил заброс в тыл той самой злополучной группы. Командир был очень удивлен посещению журналиста, но совершенно однозначно ответил, что возглавлявшая группу Валентина Олешко не могла пойти на сделку с «Абвером».

Когда произошла выброска разведчиков из самолета на парашютах в заданный квадрат, то их встретил партизанский отряд. У разведгруппы не возникло подозрений: встречавшие знали отзыв на пароль,  отлично говорили на русском. Но факт остается фактом: группу захватили и привезли в деревню Лапмово.

Уже на месте Валентина вместе с подругой Еленой Мекеревой, проанализировав ситуацию, решили захватить в плен главу контрразведки, отобрать документацию и пробираться к партизанам.

Разведчиков выдал предатель Клыков (по другим сведениям Клочков). Поэтому группу уже ждали. Валентине предложили выбор: работать на немцев или умереть. Она, не колеблясь, выбрала второй вариант. Расстрел проводил тот самый разведчик-предатель.

Об этом журналисту рассказал некто Разутов, на которого Гусев вышел благодаря архивным данным. Разутов тоже был предателем и, если можно так сказать, искупил вину перед страной, отсидев в лагерях 10 лет. Он и рассказал Гусеву, что видел Валентину перед расстрелом. Она так и осталась преданной своей стране и несломленной.

После публикации в газете Борис написал книгу – повесть «Подвиг разведчицы». Ее долго не хотели выпускать в печать: а вдруг ошибка, и Валентина действительно сбежала за рубеж, а вы тут ее прославляете. Но ошибки не было: Гусев собрал материал, основываясь на архивных записях и допросах и показаниях выживших свидетелей.

Валентину Иосифовну посмертно наградили орденом Красной Звезды. А потом в ее честь назвали астероид. Писатель смог вернуть честное имя отважной девушке, пусть и в посмертии. Жаль, что Галина Семеновна не дожила до выхода в печать повести всего пару месяцев. Хотя она и так знала, что ее Валечка – герой, а не предательница.

Из повести Б. Гусева «Подвиг разведчицы»:

Он подошел к Вале. Правая рука у нее висела плетью. Стояла с трудом, покачиваясь. Майор распорядился, и ей дали чашку кофе. Потом он сказал: «Я считал вас фрейлейн, а вы солдат, командир… Полное раскаяние – жизнь. Согласны?». Она тихо ответила: «Нет!»

Потом он обошел всех и спрашивал каждого: «Раскаиваетесь?» Тех, кто раскаялся, отделили. А их – Валю, Лену, Мишу, Колю, Тоню, Дуню тут же вывели на берег …


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Метки: Борис Гусев   Валентина Олешко   война   гибель   история   книга   предательство   разведчица   расследование   
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francelli Полчаса назад
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