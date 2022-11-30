Юная разведчица, которую считали предательницей, была героем

Долгих 30 лет женщина ловила на себе осуждающие взгляды окружающих. Дескать, глядите, люди, у нее дочка предательница, а она ходит и в ус не дует. И так и осталась бы судьба 19-летней девушки, на которой поставили клеймо «предательница» в виде пыльной папки в архиве. Если бы не вмешательство Бориса Гусева. Когда он пошел на фронт, то был всего лишь 15-летним мальчишкой, в сердце которого пылала лютая ненависть к врагам.

После он стал журналистом и собирал в архиве данные для книги, когда совершенно случайно наткнулся на интересную информацию. Сухие строчки записей говорили, что в 1943 году группу разведчиков, в составе которой была и эта юная девушка чуть старше его самого, забросили в тыл, где они перешли на сторону фашистов и стали работать на них.