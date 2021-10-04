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На Канарах бушует вулкан

На Канарах бушует вулкан (13 фото + 5 видео)

Автор:
04 октября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Ла-Пальма   вулкан   канарские острова   новости   природа   расширение территории   стихия   
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Спутниковые снимки показывают: испанский остров Ла Пальма расширяется по мере того, как лава из вулкана течет в море. Лава, наконец, достигла побережья Атлантического океана, и ее потоки, остывая, образовали прибрежное обнажение неподалеку от города Тасакорде.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Ла-Пальма   вулкан   канарские острова   новости   природа   расширение территории   стихия   
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3  комментария
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58k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
зато им не надо ехать на Канары .
Всё проходит "и это пройдет"
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8k
Перст Указующий 4 минуты назад
надеюсь, котики не пострадали.
и рыбы.
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Едондер пуп Полчаса назад
"Спутниковые снимки... сделаны дроном". Эконом-вариант такой))
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