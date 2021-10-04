На Канарах бушует вулкан

С момента начала извержения 19 сентября на склонах улкана открылось несколько жерл, но Канарский институт вулканологии назвал последнее открытие новым «очагом извержения». «Есть опасения по поводу пути этого нового потока к морю, хотя ожидается, что он соединится с предыдущим в течение следующих нескольких часов», - сказал глава совета Ла-Пальмы Мариано Эрнандес Сапата. По его сообщению, за ночь лава залила еще несколько домов. «У нас впереди еще больше драмы, больше людей, о которых нужно позаботиться», - заявил он на пресс-конференции.