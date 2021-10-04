На Канарах бушует вулкан

230
13
5
Спутниковые снимки показывают: испанский остров Ла Пальма расширяется по мере того, как лава из вулкана течет в море. Лава, наконец, достигла побережья Атлантического океана, и ее потоки, остывая, образовали прибрежное обнажение неподалеку от города Тасакорде.
Спутниковые снимки показали, как река лавы, текущая по острову Ла-Пальма, образовала отложение шириной около полукилометра в океане. А на днях в вулкане Кумбре-Вьеха открылась новая трещина, проложив путь потокам лавы и вызвав еще больше опасений. Мелкий пепел уже сейчас вынудил островитян надеть маски и защитные очки.
Ученые ранее заявляли, что по мере того, как лава вулкана затвердевает при контакте с водой, испанский остров, расположенный к северо-западу от Африки, продолжает расширяться.
Ученые ранее заявляли, что по мере того, как лава вулкана затвердевает при контакте с водой, испанский остров, расположенный к северо-западу от Африки, продолжает расширяться.
С момента извержения 19 сентября лава, текущая из вулкана, разрушила более 800 зданий, а также банановые плантации, дороги и другую инфраструктуру. Спускаясь по склону к побережью в течение почти 10 дней, лава, наконец, достигла океана менее чем в двух километрах к западу от Тасакорте. Достигнув воды, лава быстро охлаждается, увеличивая территорию острова и создавая скалистый выступ шириной более 500 метров.
Специалисты программы наблюдения Земли Европейского союза "Коперник" заявляют, что на западном берегу острова образовался D-образный язык расплавленной породы, площадью 338 гектаров (835 акров).
Тем временем в склоне вулкана открылся еще один кратер, расположенный примерно в километре к северу от места первичного извержения, и из него потекла лава, прокладывающая путь вниз по краю острова и вызывая опасения еще большего ущерба, чем тот, который уже был нанесен.
Тем временем в склоне вулкана открылся еще один кратер, расположенный примерно в километре к северу от места первичного извержения, и из него потекла лава, прокладывающая путь вниз по краю острова и вызывая опасения еще большего ущерба, чем тот, который уже был нанесен.
С момента начала извержения 19 сентября на склонах улкана открылось несколько жерл, но Канарский институт вулканологии назвал последнее открытие новым «очагом извержения». «Есть опасения по поводу пути этого нового потока к морю, хотя ожидается, что он соединится с предыдущим в течение следующих нескольких часов», - сказал глава совета Ла-Пальмы Мариано Эрнандес Сапата. По его сообщению, за ночь лава залила еще несколько домов. «У нас впереди еще больше драмы, больше людей, о которых нужно позаботиться», - заявил он на пресс-конференции.
Спутниковые снимкт, предоставленные компанией Maxar Technologies, сделаны дроном и показывают общий вид лавы, текущей из вулкана Кумбре Вьеха на острове Ла Пальма в Испании.
Лава, текущая из вулкана, который опустошает испанский остров Ла-Пальма, по-прежнему течет в Атлантический океан, пока вулкан Кумбре-Вьеха продолжает извергаться.
Островитяне ходят с зонтиками, прикрываясь от беспрестанно летящего со стороны вулкана пепла.
Около 6000 человек были эвакуированы и еще не вернулись домой. Было разрушено более 800 зданий, включая дома, церкви и школы. С момента начала извержения вулкан выбросил 80 миллионов кубометров расплавленной породы, что вдвое больше, чем во время последнего крупного извержения в Ла Пальме 50 лет назад.
«Прошлой ночью пепел сильно раздражал глаза, мне пришлось использовать глазные капли, - говорит Матильда Гонсалес Таварес, 45-летняя медсестра, навещавшая свою мать в доме престарелых в Лос-Льяносе. - Это все порождает беспомощность, страх, неуверенность. Вы не знаете, что произойдет».
А 56-летний Хуан Антонио Перес Гонсалес, управляющий флористическим бизнесом в городе, опасается, что худшее еще впереди. «Я не могу сообщить вам хорошие новости, потому что это бедствие», - сказал он журналистам. По его слова , многие горожане собираются уехать.
А 56-летний Хуан Антонио Перес Гонсалес, управляющий флористическим бизнесом в городе, опасается, что худшее еще впереди. «Я не могу сообщить вам хорошие новости, потому что это бедствие», - сказал он журналистам. По его слова , многие горожане собираются уехать.
Направление потока лавы вызывает беспокойство у местных властей: неровная местность может заставить лаву выйти за пределы своего текущего пути и разрушить больше домов и сельскохозяйственных угодий.
По крайней мере, 855 зданий и 30 километров дорог, а также другая важная инфраструктура, уже разрушены.
Банановые плантации, которые являются источником дохода для многих островитян, также были уничтожены или засыпаны вулканическим пеплом.
Жительница Ла-Пальмы Кармен Родригес, потерявшая свой дом в деревне Тодоке, была застигнута врасплох приближающейся рекой расплавленной породы теперь изо всех сил пытается смириться с разрушением. «Мы никогда не думали, что вулкан достигнет нашего дома, - говорит она, вспоминая, как она бросилась собирать вещи во время эвакуации в последнюю минуту, прежде чем лава накрыла ее дом. - Было столько людей и сложностей, была очередь. К счастью, мы смогли взять недавно купленную мной стиральную машину, холодильник и плиту».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Наводнение в Австралии: зоны бедствия и тысячи пауков
- Новый Южный Уэльс затопило
- Шторм в Новороссийске смыл мужчину с причала
- Вулкан Суфриер покрыл остров Сент-Винсент толстым слоем пепла
- Находка археологов изменила дату извержения Везувия
16
Понравилось16
Новости партнёров
Всё проходит "и это пройдет"
и рыбы.