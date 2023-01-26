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10 интересных фактов об СССР

10 интересных фактов об СССР

Автор:
26 января 2023 01:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Михаил Горбачев   СССР   виски   компьютер   мороженое   рональд рейган   сталин   субмарина   
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Кто-то вспоминает страну с теплым чувством и с ностальгией. Другие поругивают дефицит или советский быт, хотя в последнем была простота и строгий порядок. Но встречались и довольно необычные явления, о них и поговорим.

Первая отечественная компьютерная игра

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Кооператив “Локис” создал её в 1990 году и была она, мягко говоря, своеобразной. Одно название чего стоит - “Перестройка”. Игрок нажимал стрелки на клавиатуре и управлял лягушкой. В общем, какое название, такая и игра.

Мороженое

Его изготавливали по самому жесткому ГОСТу в мире - 1841. Использовали натуральное молоко, даже незначительные отклонения приравнивались к браку. Возможно, поэтому оно и пользовалось большой популярностью за границей.

Персональный компьютер

Его запустили в серию в 1984 году и назвали “Агат”. Им оснащали кабинеты информатики, НИИ и некоторые производства. Но главная задача этого ПК - обучение школьников.

Советское виски

Встречалось и такое. Больше всего напоминало канадский напиток - использовали ректификованный спирт и иностранные ароматические препараты. Особым успехом не пользовалось, хоть и стоило недорого.

В СССР был свой Гитлер

И он даже поучаствовал в Великой Отечественной войне. Это был пулеметчик Семен Константинович Гитлер, еврей по национальности. Был отважен и представлен к награде за совершение подвига. К сожалению, Семен погиб 3 июля 1942 года под Севастополем.

Ядерные взрывы

Почему-то многие считают, что они использовались только для испытания оружия. Вовсе нет, с 1965 по 1988 гг. в СССР провели более 100 мирных ядерных взрывов - чтобы выявить залежи полезных ископаемых или создать подземные емкости.

Кругосветка на субмарине

В 1966 году советские подлодки К116 и К133 обошли вокруг света за три месяца, не поднимаясь на поверхность.

Лазерный пистолет

Была и такая экзотика. Его разработали в 1984 году и он был нелетального действия. Предназначался для самообороны космонавтов, а основной принцип - выведение из строя оптических систем и глаз человека.

В Москве передвигали многоэтажные дома

С 1930 по 1983 в столице переместили с места на место несколько зданий. Они весили по несколько тысяч тонн, но советских инженеров это не остановило. Это было необходимо, чтобы расчистить площадь для новых построек.

Санкции

Это явление не ново и насчитывает десятки лет. 29 декабря 1981 года президент США Рональд Рейган запустил очередную волну антисоветской политики и ввел экономические санкции. В 1983 году вспомнил о научной фантастике и “Звездных войнах” - назвал СССР “Империей зла”. При этом, заверил, что всегда готов к переговорам с Кремлем. Ну а апофеозом стал визит Рейгана в Москву в 1988 году, когда он крепко подружился с Горбачевым. В 1989 году заявил: “По совести говоря, сегодня я уже не могу называть Советский Союз империей зла”. Через два года страны не стало. Так что товарищ Сталин смотрел на 10 шагов вперед, когда говорил: “Если нас хвалят противники - надо насторожиться. А вот если ругают - значит всё делаем правильно”.

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Метки: Михаил Горбачев   СССР   виски   компьютер   мороженое   рональд рейган   сталин   субмарина   
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7  комментариев
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Алекс 2 часа назад
Первая отечественная компьютерная игра была создана в 1984ом. И называлась "Тетрис"
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32k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Интернет дошел до самых отсталых и необразованных слоев населения.
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878
max20 40 минут назад
Рецепты и оборудование для советских пломбиров, майонеза, шампанского, варёной колбасы - привезены товарищем Микояном из США ещё в 30-ых годах. Следующие 70 лет их только удешевляли и ухудшали.
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Сергей Час назад
А говоррли- калоши..
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73k
Viktor Час назад
Зачем Гитлера подменили, вот настоящий, ниже!

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