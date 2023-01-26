10 интересных фактов об СССР

Кто-то вспоминает страну с теплым чувством и с ностальгией. Другие поругивают дефицит или советский быт, хотя в последнем была простота и строгий порядок. Но встречались и довольно необычные явления, о них и поговорим.
Первая отечественная компьютерная игра
Кооператив “Локис” создал её в 1990 году и была она, мягко говоря, своеобразной. Одно название чего стоит - “Перестройка”. Игрок нажимал стрелки на клавиатуре и управлял лягушкой. В общем, какое название, такая и игра.
Мороженое
Его изготавливали по самому жесткому ГОСТу в мире - 1841. Использовали натуральное молоко, даже незначительные отклонения приравнивались к браку. Возможно, поэтому оно и пользовалось большой популярностью за границей.
Персональный компьютер
Его запустили в серию в 1984 году и назвали “Агат”. Им оснащали кабинеты информатики, НИИ и некоторые производства. Но главная задача этого ПК - обучение школьников.
Советское виски
Встречалось и такое. Больше всего напоминало канадский напиток - использовали ректификованный спирт и иностранные ароматические препараты. Особым успехом не пользовалось, хоть и стоило недорого.
В СССР был свой Гитлер
И он даже поучаствовал в Великой Отечественной войне. Это был пулеметчик Семен Константинович Гитлер, еврей по национальности. Был отважен и представлен к награде за совершение подвига. К сожалению, Семен погиб 3 июля 1942 года под Севастополем.
Ядерные взрывы
Почему-то многие считают, что они использовались только для испытания оружия. Вовсе нет, с 1965 по 1988 гг. в СССР провели более 100 мирных ядерных взрывов - чтобы выявить залежи полезных ископаемых или создать подземные емкости.
Кругосветка на субмарине
В 1966 году советские подлодки К116 и К133 обошли вокруг света за три месяца, не поднимаясь на поверхность.
Лазерный пистолет
Была и такая экзотика. Его разработали в 1984 году и он был нелетального действия. Предназначался для самообороны космонавтов, а основной принцип - выведение из строя оптических систем и глаз человека.
В Москве передвигали многоэтажные дома
С 1930 по 1983 в столице переместили с места на место несколько зданий. Они весили по несколько тысяч тонн, но советских инженеров это не остановило. Это было необходимо, чтобы расчистить площадь для новых построек.
Санкции
Это явление не ново и насчитывает десятки лет. 29 декабря 1981 года президент США Рональд Рейган запустил очередную волну антисоветской политики и ввел экономические санкции. В 1983 году вспомнил о научной фантастике и “Звездных войнах” - назвал СССР “Империей зла”. При этом, заверил, что всегда готов к переговорам с Кремлем. Ну а апофеозом стал визит Рейгана в Москву в 1988 году, когда он крепко подружился с Горбачевым. В 1989 году заявил: “По совести говоря, сегодня я уже не могу называть Советский Союз империей зла”. Через два года страны не стало. Так что товарищ Сталин смотрел на 10 шагов вперед, когда говорил: “Если нас хвалят противники - надо насторожиться. А вот если ругают - значит всё делаем правильно”.
Источник:
- Более 100 кг веса: о советских тележках для мороженого
- Ленд-лиз: миф и реальность
- Почему Юрий Никулин посмеялся над Горбачёвым при их встрече в 1990 году и зачем вспомнил о Сталине
- Тайна эскимо-пай и гильзовое мороженое советских времен
- Жизнь и борьба великого тирана Иосифа Сталина
Абсолютно точно, всё жиды захватили все газеты, все телевизоры и влияют на гоев! (с)