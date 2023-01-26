10 интересных фактов об СССР

Это явление не ново и насчитывает десятки лет. 29 декабря 1981 года президент США Рональд Рейган запустил очередную волну антисоветской политики и ввел экономические санкции. В 1983 году вспомнил о научной фантастике и “Звездных войнах” - назвал СССР “Империей зла”. При этом, заверил, что всегда готов к переговорам с Кремлем. Ну а апофеозом стал визит Рейгана в Москву в 1988 году, когда он крепко подружился с Горбачевым. В 1989 году заявил: “По совести говоря, сегодня я уже не могу называть Советский Союз империей зла”. Через два года страны не стало. Так что товарищ Сталин смотрел на 10 шагов вперед, когда говорил: “Если нас хвалят противники - надо насторожиться. А вот если ругают - значит всё делаем правильно”.