Самые необычные дома, построенные для простых советских граждан

Построен в 1974 году группой архитекторов-модернистов во главе с Евгением Стамо. Существует версия, что этот дом специально построили в форме кольца к проведению Олимпиады-80. Скорее всего это всего лишь городская легенда, растиражированная газетами. На самом деле проектировщики всего лишь хотели создать в районе архитектурную доминанту, не прибегая к большим тратам на проектировку и дальнейшее строительство.