Самые необычные дома, построенные для простых советских граждан

Вопреки укоренившемуся в народе стереотипу об однотипности советской архитектуры, в СССР хоть и редко, но всё же появлялись крутые проекты жилых домов для простых граждан.
Круглый дом на Нежинской улице в Москве
Построен в 1974 году группой архитекторов-модернистов во главе с Евгением Стамо. Существует версия, что этот дом специально построили в форме кольца к проведению Олимпиады-80. Скорее всего это всего лишь городская легенда, растиражированная газетами. На самом деле проектировщики всего лишь хотели создать в районе архитектурную доминанту, не прибегая к большим тратам на проектировку и дальнейшее строительство.
Также почти сразу обнаружились проблемы со слышимостью во дворе, а планировки квартир не позволяли менять их конфигурацию. Несмотря на это жильцы дома особо не жалуются и уже давно привыкли к подобным «мелким» недостаткам. Наоборот, жизнь в подобном доме уже представляет собой некий челлендж!
Микрорайон Северное Чертаново в Москве
Северное Чертаново, несмотря на дурную славу, полученную в 1990-е годы, почти всегда считалось одним из самых престижных и крутых жилых комплексов советской Москвы!
Возведением района занимался Михаил Посохин - один из ведущих советских архитекторов 1970-х годов. Работы велись начиная с 1975 по 1982 годы.
Всего было возведено порядка десяти жилых корпусов, выполненных в стилистике архитектуры брутализма. Район был и по сей день фактически остаётся «городом в городе»: здесь есть три школы, современный детский сад, спортивная база, свой дом культуры и множество мелких магазинчиков.
Всё движение автомобилей в Северном Чертанове сосредоточенно в специальных подземных тоннелях (эту фишку наши архитекторы подглядели у своих лондонских коллег).
«Дом на ножках» на Беговой улице в Москве
Построен в 1978 году архитектором Меерсоном. Здание стоит на более чем тридцати ножках-опорах – это один из принципов архитектуры модернизма, который был сформулирован Ле Корбюзье ещё в 1920-е годы.
Для 1970-х это был супер прогрессивный и крутой проект. У нас до этого ничего подобного никогда не строили.
Жилой комплекс «Шатили» в Тбилиси, Грузия
Эти необычные дома, ставшие супер популярными благодаря соц.сетям в последние годы были построены в 1974-1983 годах.
Располагается данный комплекс, состоящий из трёх домов, на склоне плато Нуцубидзе, чем и объясняется такое необычное инженерное решение сделать между разными корпусами живописные мостики - всё из-за сложного для проектирования домов рельефа!
Ну и вишенка на торте нашего сегодняшнего архитектурного путешествия – «дом-тетрис» в Бобруйске, Беларусь.
Этот дом был построен в самом центре Бобруйска в 1985 году по проекту талантливого зодчего Владимира Галущенко. Хотели бы пожить в таком домике?
Источник:
- Дома-коммуны, которые стали провалом: почему в СССР хотели сделать все общим
- 16 случаев, когда архитекторы создавали эффектные и поразительные дома
- Интересные архитектурные сооружения в России
- Для чего на крышах домов в СССР возводили загадочные башенки
- Зачем в СССР строили круглые дома
Идею о том, что автомобильные дороги должны быть спрятаны в специальные туннели считаю должны взять на вооружение все архитекторы: и шумность меньше, и проблемы перейти дорогу для пешехода не будет.