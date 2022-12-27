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Самые необычные дома, построенные для простых советских граждан

Самые необычные дома, построенные для простых советских граждан

Автор:
27 декабря 2022 09:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   архитектура   дома   здания   факты   фото   
1712
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Вопреки укоренившемуся в народе стереотипу об однотипности советской архитектуры, в СССР хоть и редко, но всё же появлялись крутые проекты жилых домов для простых граждан.


Круглый дом на Нежинской улице в Москве

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Построен в 1974 году группой архитекторов-модернистов во главе с Евгением Стамо. Существует версия, что этот дом специально построили в форме кольца к проведению Олимпиады-80. Скорее всего это всего лишь городская легенда, растиражированная газетами. На самом деле проектировщики всего лишь хотели создать в районе архитектурную доминанту, не прибегая к большим тратам на проектировку и дальнейшее строительство.

Также почти сразу обнаружились проблемы со слышимостью во дворе, а планировки квартир не позволяли менять их конфигурацию. Несмотря на это жильцы дома особо не жалуются и уже давно привыкли к подобным «мелким» недостаткам. Наоборот, жизнь в подобном доме уже представляет собой некий челлендж!

Микрорайон Северное Чертаново в Москве

Северное Чертаново, несмотря на дурную славу, полученную в 1990-е годы, почти всегда считалось одним из самых престижных и крутых жилых комплексов советской Москвы!

Возведением района занимался Михаил Посохин - один из ведущих советских архитекторов 1970-х годов. Работы велись начиная с 1975 по 1982 годы.

Всего было возведено порядка десяти жилых корпусов, выполненных в стилистике архитектуры брутализма. Район был и по сей день фактически остаётся «городом в городе»: здесь есть три школы, современный детский сад, спортивная база, свой дом культуры и множество мелких магазинчиков.

Всё движение автомобилей в Северном Чертанове сосредоточенно в специальных подземных тоннелях (эту фишку наши архитекторы подглядели у своих лондонских коллег).

«Дом на ножках» на Беговой улице в Москве

Построен в 1978 году архитектором Меерсоном. Здание стоит на более чем тридцати ножках-опорах – это один из принципов архитектуры модернизма, который был сформулирован Ле Корбюзье ещё в 1920-е годы.

Для 1970-х это был супер прогрессивный и крутой проект. У нас до этого ничего подобного никогда не строили.

Жилой комплекс «Шатили» в Тбилиси, Грузия

Эти необычные дома, ставшие супер популярными благодаря соц.сетям в последние годы были построены в 1974-1983 годах.

Располагается данный комплекс, состоящий из трёх домов, на склоне плато Нуцубидзе, чем и объясняется такое необычное инженерное решение сделать между разными корпусами живописные мостики - всё из-за сложного для проектирования домов рельефа!

Ну и вишенка на торте нашего сегодняшнего архитектурного путешествия – «дом-тетрис» в Бобруйске, Беларусь.

Этот дом был построен в самом центре Бобруйска в 1985 году по проекту талантливого зодчего Владимира Галущенко. Хотели бы пожить в таком домике?


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Метки: СССР   архитектура   дома   здания   факты   фото   
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6k
Copycat 2 часа назад
жаль союз развалили, мне хочется посмотреть как построили бы дворец советов
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9k
Ф Ив 8 минут назад
Вариантов по настоящему удобных планировок не так уж и много. В доме-тетрисе я бы жить не хотел точно: смотрится интересно, но сразу возникает вопрос - какая освещенность в комнатах, над которыми нависают выступающие части дома. А вот идея мостиков между домами очень интересна.
Идею о том, что автомобильные дороги должны быть спрятаны в специальные туннели считаю должны взять на вооружение все архитекторы: и шумность меньше, и проблемы перейти дорогу для пешехода не будет.
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1k
bosayk 56 минут назад
в домике может и хотел, хотя чем моя панелька хуже или лучше, а вот в Бобруйске точно нет)
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13k
Александр Час назад
В Москве 2 круглых дома. Второй в соседнем районе, на ул. Довженко. И да, планировка внутри ломает шаблоны. В библиотеке на цокольном этаже длинный коридор, который дугой загибается и конца его не видно))
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149
Максим Химки Александр Час назад
Здаров сосед
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