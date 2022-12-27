12 самых ожидаемых фильмов 2023 года, среди которых нет ни одного кинокомикса

Подведя итоги 2022 года по части лучших и худших фильмов, самое время заглянуть, что там нас ждёт в 2023.

Но сперва стоит отметить, что текущий, завершающийся год стал крайне неудачным для Marvel Studios, которая выпустила очень скверно принятую четвёртую фазу своей киновселенной, и, если бы не Бэтмен, оказался бы таким же и для DC Studios. Это ещё далеко не конец эпохи супергеройского кино, но довольно резкий сдвиг в эту сторону.

Поэтому мы решили взглянуть на главные будущие хиты 2023 года без кинокомиксов.

Супербратья Марио. Фильм