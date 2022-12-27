12 самых ожидаемых фильмов 2023 года, среди которых нет ни одного кинокомикса

И вот чего следует ожидать — получается вполне неплохо!
Подведя итоги 2022 года по части лучших и худших фильмов, самое время заглянуть, что там нас ждёт в 2023.
Но сперва стоит отметить, что текущий, завершающийся год стал крайне неудачным для Marvel Studios, которая выпустила очень скверно принятую четвёртую фазу своей киновселенной, и, если бы не Бэтмен, оказался бы таким же и для DC Studios. Это ещё далеко не конец эпохи супергеройского кино, но довольно резкий сдвиг в эту сторону.
Поэтому мы решили взглянуть на главные будущие хиты 2023 года без кинокомиксов.
Супербратья Марио. Фильм
Дата выхода: 24 марта.
На самом деле это мультфильм, но так, наверное, даже лучше. Самый знаменитый строитель-грибник в истории пройдёт все сюжеты серии игр Super Mario в одном полнометражном приключении. Здесь будут и Луиджи, и Боузер, и Принцесса Пич, а также характерные игровые звуки и та самая знаменитая мелодия.
Наполеон
Дата выхода: 14 апреля.
Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта в фильме Ридли Скотта. Намечается эпический размах с множеством батальных сцен. Наконец-то кто-то реализует мечту Стэнли Кубрика.
Русалочка
Дата выхода: 25 мая.
Этот фильм ждут даже те, кому не понравился выбор актрисы Холли Бэйли на роль Ариэль. Всем интересно узнать, смогут ли создатели снять действительно стоящее кино или нас ожидает новая «Мулан». Роль царя Тритона сыграет Хавьер Бардем, а злодейкой Урсулой станет Мелисса Маккарти.
Элементаль
Дата выхода: 16 июня.
Новый мультфильм студии Pixar, который вновь расскажет нам историю совершенно внезапных персонажей. На этот раз герои — живые воплощения четырёх первостихий: огня, воды, воздуха и земли. Вот что написано об «Элементале» на сайте студии:
В городе, где представители огня, воды, земли и воздуха живут вместе, пламенная молодая женщина и плывущий по течению парень вот-вот обнаружат нечто элементарное: как много у них на самом деле общего.
Индиана Джонс и Часы судьбы
Дата выхода: 28 июня.
Возвращение Инди спустя 14 лет! 80-летний Харрисон Форд вновь взмахнёт лассо и в пятый раз отправится на поиски приключений. В фильме будут присутствовать флэшбеки, где мы увидим омоложённого Форда (как на кадре). Сам актёр признался, что эта технология даже немного его пугает.
Стоит отметить, что из всех классических франшиз, где главную роль играет Форд, эта его любимая.
Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1
Дата выхода: 14 июля.
Финальную часть приключений Итана Ханта разделили на две части, и вскоре мы увидим первую. Это будут 7-й и 8-й фильмы любимой франшизы Тома Круза, который ради неё даже прыгнул со скалы на мотоцикле.
Оппенгеймер
Дата выхода: 21 июля.
Новый фильм Кристофера Нолана. На этом пояснение уже можно закончить. Но ещё важно отметить, что новый блокбастер о Роберте Оппенгеймере, создателе атомной бомбы, соберёт вместе таких актёров как Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Эмили Блант, Гари Олдман, Мэтт Дэймон и Кеннет Брана.
Потенциально лучший фильм следующего года.
Барби
Дата выхода: 21 июля.
Учитывая, что фильм про самую известную в мире детскую куклу сняла Грета Гервиг (автор «Леди Бёрд» и «Маленьких женщин»), нас ждёт недетское трагикомедийное кино. Ну и Марго Робби с Райаном Гослингом также являются отличной приманкой для зрителя.
Дюна: Часть вторая
Дата выхода: 3 ноября.
Первая часть «Дюны» оказалась настолько хороша, что не ждать продолжения невозможно. Фильм особенно выделял масштаб событий, который в продолжении должен только увеличиваться.
Вилли Вонка
Дата выхода: 15 декабря.
Ещё немного Тимоти Шаламе под конец года. Фильм расскажет историю молодого Вонки и покажет, как открывалась его знаменитая фабрика. Одну из ролей в картине сыграет Роуэн Аткинсон.
Убийцы цветочной луны
Приблизительное время выхода: май 2023 года.
Мы ждали его в этом году, но новый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо и Робертом де Ниро не торопится выходить на экраны. Детектив в декорациях 1920-х годов с агентами ФБР, работающими под прикрытием в индейском поселении Осейджей — разумеется, мы ещё подождём, ведь увидеть это нужно обязательно!
Убийца
Приблизительное время выхода: когда-то в 2023 году.
Новый триллер Дэвида Финчера о наёмном убийце, который начинает ощущать раскаяние за свои преступления. В главных ролях снимутся Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон. Последняя, по всей видимости, сыграет роль детектива, который идёт по следу совестливого киллера.
Источник:
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и еще только узнал о паре тройк фильмов, которые можно будет глянуть
но вот всякие мульты, сиквелы n-ой серии, сказки... реально кто-то прям ждет?
Не лассо, а кнутом.