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"Властелин котец и братство лотка": нейросеть показала, как могли бы выглядеть герои Толкина, если бы они были котиками

"Властелин котец и братство лотка": нейросеть показала, как могли бы выглядеть герои Толкина, если бы они были котиками

Автор:
17 января 2023 15:17
Сообщество : Нейротворчество
Метки: властелин колец   интересное   котики   нейросеть   питер джексон   толкин   фото   
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Пользователи продолжают баловаться с нейросетью Midjourney и на этот раз решили узнать, как бы выглядела трилогия "Властелин колец", если бы все персонажи были котиками. Получилось очень мило и пушисто!

"Властелин колец" был снят по роману-эпопеи английского писателя Дж. Р. Р. Толкина. Сам Толкин и подумать не мог о том, что в 21 веке герои его романа могут стать котиками.

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Этих двоих узнаешь сразу!

«Ты не пройдешь!»

«Не сметь швырять гнома!»

Если честно, сначала думала, что это Саурон

А вот и сам Некромант

«И слабейший из смертных может изменить ход будущего.»

Эльфийский котик

«За Фродо!»

Источник:

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Метки: властелин колец   интересное   котики   нейросеть   питер джексон   толкин   фото   
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51k
dima423 37 минут назад
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7k
Copycat Полчаса назад
это начинает приедаться

скоро

"нероесть показала как выглядели бы нвогодние салаты будь они стройматериалами"
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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