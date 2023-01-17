"Властелин котец и братство лотка": нейросеть показала, как могли бы выглядеть герои Толкина, если бы они были котиками

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Пользователи продолжают баловаться с нейросетью Midjourney и на этот раз решили узнать, как бы выглядела трилогия "Властелин колец", если бы все персонажи были котиками. Получилось очень мило и пушисто!
"Властелин колец" был снят по роману-эпопеи английского писателя Дж. Р. Р. Толкина. Сам Толкин и подумать не мог о том, что в 21 веке герои его романа могут стать котиками.
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Этих двоих узнаешь сразу!
«Ты не пройдешь!»
«Не сметь швырять гнома!»
Если честно, сначала думала, что это Саурон
А вот и сам Некромант
«И слабейший из смертных может изменить ход будущего.»
Эльфийский котик
«За Фродо!»
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