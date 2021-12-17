Россияне решили почтить память «ледового художника» деда Валерия и продолжили его дело

Время хороших новостей! Валерий Мельников из Амурской области Глухой пенсионер из Амурской области Валерий Мельников на протяжении 10 лет создавал открытки из снега на льду. Своей семьи у дедушки не было, но ему удалось стать родным для тысячи людей, даря им праздник. Дедушки Валерия не стало в 2020 году, но его дело живёт. Вот уже второй год подряд россияне чтят память пенсионера, рисуя на снегу перед Новым Годом открытки.
Валерий Мельников из Амурской области в 90-е годы перенёс менингит, потом инсульт, в результате потерял слух. У дедушки не было семьи и детей, зато было огромное доброе сердце. На протяжении десяти лет дедушка перед новогодними праздниками выходил на лёд и рисовал снегом открытки для россиян.
В 2017 году открытку на льду реки Хомутины дедушки Валерия даже сфотографировали с борта МКС.
«Наверное, я выжил, чтобы делать что-то прекрасное. Не хочется думать, что я никто. Хочется, чтобы я был нужен. А иначе зачем жить?» — говорил он. 30 октября 2020 года Мельников умер от коронавируса. Однако, его дело осталось жить. Зимой 2020 года россияне по всей стране рисовали открытки снегом на льду в память о дедушке.
В 2021 году россияне снова решили почтить память дедушки Валерия. На этот раз акция стала всероссийской. Россияне выйду на лёд 25 декабря. Создавать ледовые открытки будут не только в Амурской области, но и в Омске, Новосибирске, Якутске, Оренбурге, Екатеринбурге и Москве.
В некоторых районах уже начали рисовать открытки.
«Акцию решило поддержать министерство природных ресурсов и экологии России. Ледовые открытки будут рисовать волонтёры и сотрудники национальных парков»,- рассказала у себя в соцсетях Маргарита Петелина, руководитель национального проекта «Экология» в АНО «Национальные приоритеты».
Присоединиться к акции могут все желающие. Открытки с высоты снимут квадрокоптеры, готовые фото опубликуют в соцсетях, так что увидеть результат работы последователей «деда Валерия» сможет каждый.
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