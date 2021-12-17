Россияне решили почтить память «ледового художника» деда Валерия и продолжили его дело

Время хороших новостей! Валерий Мельников из Амурской области Глухой пенсионер из Амурской области Валерий Мельников на протяжении 10 лет создавал открытки из снега на льду. Своей семьи у дедушки не было, но ему удалось стать родным для тысячи людей, даря им праздник. Дедушки Валерия не стало в 2020 году, но его дело живёт. Вот уже второй год подряд россияне чтят память пенсионера, рисуя на снегу перед Новым Годом открытки.