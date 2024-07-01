Когда руки у тебя растут не из того места, которое задумала природа, - это не только смешно, но и грустно. Особенно когда твоя неуклюжесть создает тебе и окружающим кучу проблем.

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"Одолжил соседу батут на вечеринку. Сегодня увидел его здесь" 0 Источник:

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"Приятель прислал снимок с работы с сообщением, что будет искать новое место" 0

"Коллега случайно разбил 40 тарелок" 0 Источник:

Да ну, успею в машине лицо подкрасить. Ну что со мной из-за этого может случиться? 0 Источник:

А кто сидел в верхнем авто, муж? Или теща? 0 Источник:

"Вон они, ключи от моего нового офиса. Можно сказать, на расстоянии вытянутой руки" 0 Источник:

Кажется, кому-то надо искать новую работу 0 Источник:

"Я всего лишь потянул за провод наушников, чтобы вытащить их из гнезда" 0 Источник:

"До конца рабочего дня мне оставалось 30 минут" 0 Источник:

"Если я скажу, что это антидепрессанты, вам будет еще смешнее" 0 Источник:

"Мама как раз закончила уборку в кухне и решила переставить пакет с семенами чиа" 0 Источник:

"Сварила себе кофе. Вкусный был, наверное" 0 Источник:

"Голова, как ни странно, цела" 0 Источник:

"Ну, в общем, чтобы вы понимали, я увидела таракана" 0 Источник:

"Кажется, меня больше не возьмут в футбольную команду" 0 Источник:

"Завтрак в постели - не самая лучшая идея" 0 Источник:

Кажется, кто-то очень торопился в магазин 0 Источник:

"Купил новую мышь. Вскрыл. Боже, какой я идиот" 0 Источник: