Автор:
01 июля 2024 14:00
Когда руки у тебя растут не из того места, которое задумала природа, - это не только смешно, но и грустно. Особенно когда твоя неуклюжесть создает тебе и окружающим кучу проблем.
"Одолжил соседу батут на вечеринку. Сегодня увидел его здесь"
"Приятель прислал снимок с работы с сообщением, что будет искать новое место"
"Коллега случайно разбил 40 тарелок"
Да ну, успею в машине лицо подкрасить. Ну что со мной из-за этого может случиться?
А кто сидел в верхнем авто, муж? Или теща?
"Вон они, ключи от моего нового офиса. Можно сказать, на расстоянии вытянутой руки"
Кажется, кому-то надо искать новую работу
"Я всего лишь потянул за провод наушников, чтобы вытащить их из гнезда"
"До конца рабочего дня мне оставалось 30 минут"
"Если я скажу, что это антидепрессанты, вам будет еще смешнее"
"Мама как раз закончила уборку в кухне и решила переставить пакет с семенами чиа"
"Сварила себе кофе. Вкусный был, наверное"
"Голова, как ни странно, цела"
"Ну, в общем, чтобы вы понимали, я увидела таракана"
"Кажется, меня больше не возьмут в футбольную команду"
"Завтрак в постели - не самая лучшая идея"
Кажется, кто-то очень торопился в магазин
"Купил новую мышь. Вскрыл. Боже, какой я идиот"
Кажется, кому-то не повезло во второй раз за неделю
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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