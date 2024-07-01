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Неловкие ребята: 19 случаев, когда неуклюжесть до добра не довела

Неловкие ребята: 19 случаев, когда неуклюжесть до добра не довела

Автор:
01 июля 2024 14:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не повезло   невезучие   неловкость   несчастная случайность   неуклюжесть   смешно   
1608
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Когда руки у тебя растут не из того места, которое задумала природа, - это не только смешно, но и грустно. Особенно когда твоя неуклюжесть создает тебе и окружающим кучу проблем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не повезло   невезучие   неловкость   несчастная случайность   неуклюжесть   смешно   
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1  комментарий
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Victor 17 минут назад
Конечно цела. Стенка из гипсокартона
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1324 поста (1253 в горячем)

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