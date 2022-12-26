Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны

Ах, Ирландия. Страна великолепных гор, рек, лесов и побережий. Без этой прекрасной страны у нас не было бы Гиннеса, подводных лодок, чипсов, лучшего в мире виски или Колина Фаррелла. Пусть это и небольшая страна с населением всего 5 миллионов человек, она, безусловно, немало повлияла на остальную часть планеты. И хотя ирландцы бесконечно гордятся своей родиной, они никогда не упустят случая над ней подшутить — по-доброму, конечно.