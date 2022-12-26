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Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны

Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны

Автор:
26 декабря 2022 17:34
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   вокруг света   европа   ирландия   местный колорит   путешествия   
3176
26

Ах, Ирландия. Страна великолепных гор, рек, лесов и побережий. Без этой прекрасной страны у нас не было бы Гиннеса, подводных лодок, чипсов, лучшего в мире виски или Колина Фаррелла. Пусть это и небольшая страна с населением всего 5 миллионов человек, она, безусловно, немало повлияла на остальную часть планеты. И хотя ирландцы бесконечно гордятся своей родиной, они никогда не упустят случая над ней подшутить — по-доброму, конечно.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мемы   вокруг света   европа   ирландия   местный колорит   путешествия   
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6  комментариев
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13k
jungar 43 минуты назад
а мне он сразу вспомнился)))
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Sapsan 16 минут назад
Когда они отберут свой кусок у англичан?
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12k
Кыся 20 минут назад
Самый короткий ирландский анекдот:
Ирландец выходит из паба...
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24k
ПаганецЪ Полчаса назад
Понедельничная скорая помощь.
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1k
Сергей Викторович 40 минут назад
Оказывается, Ирландия - это европейская Белоруссия.
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19k
Corvus Corax Час назад
Лучшее в мире виски? Не уверен... Подводную лодку и чипсы изобрел ирландец? Да ну?
В остальном - зачет!
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