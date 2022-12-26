Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны

Ах, Ирландия. Страна великолепных гор, рек, лесов и побережий. Без этой прекрасной страны у нас не было бы Гиннеса, подводных лодок, чипсов, лучшего в мире виски или Колина Фаррелла. Пусть это и небольшая страна с населением всего 5 миллионов человек, она, безусловно, немало повлияла на остальную часть планеты. И хотя ирландцы бесконечно гордятся своей родиной, они никогда не упустят случая над ней подшутить — по-доброму, конечно.
5. Обычный ирландский автобус в обычном ирландском городке как обычно везет ирландскую картошку...
10. Ирландские аэропорты вообще забавные. Например, оттуда летают загадочные рейсы. Куда они летят? Загадка
14. "Винный магазин, католическая церковь, больница". Все, что нужно для выживания в Ирландии
15. "Внимание. Выставка артефактов "Титаника" закрыта ввиду повреждения водой. Приносим свои извинения за неудобства"
24. Незаменимая вещь для бара, особенно дублинского: "Ушел в туалет, не трожь мою выпивку"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ирландец выходит из паба...
В остальном - зачет!