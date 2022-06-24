Самые красивые замки и дворцы в мире

Последние пару лет со всеми ограничениями путешествовать стало гораздо сложнее. К счастью, в наше время большинство достопримечательностей можно увидеть не выходя из дома — например, в Reddit-сообществе «Замки», где 149 тысяч его участников постоянно делятся фотографиями старинных замков, крепостей и дворцов. Так что хватайте виртуальные чемоданы и вперед, к приключениям!