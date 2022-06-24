Самые красивые замки и дворцы в мире

Последние пару лет со всеми ограничениями путешествовать стало гораздо сложнее. К счастью, в наше время большинство достопримечательностей можно увидеть не выходя из дома — например, в Reddit-сообществе «Замки», где 149 тысяч его участников постоянно делятся фотографиями старинных замков, крепостей и дворцов. Так что хватайте виртуальные чемоданы и вперед, к приключениям!
6. "В конце дороги длиной 4,25 километра, обрамленной каштанами и окруженной пасущимися оленями, стоит Виндзорский замок. Поистине великолепное зрелище"
10. Замок Сталкер, Шотландия
28. Замок Оберхофен XIII века с башней на воде. Расположен на правом берегу Тунского озера в Швейцарии
29. Замок Эзры Паунда, он же замок Брунненбург или замок Фонтана, построен в 1241 году. Стоит над городом Мерано, на окраине муниципалитета Тироль, Италия
32. Замок Гарибальди в Хрящевке, Росси. Назван в честь отца владельца, Гарибальди Аркадьевича Кузичкина
Источник: — переведено специально для fishki.net
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