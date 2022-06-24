FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2339 постов • 501 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Самые красивые замки и дворцы в мире

Самые красивые замки и дворцы в мире

Автор:
24 июня 2022 18:27
Сообщество : Путешествия
Метки: вокруг света   дворцы   замки   крепости   путешествия   фотографии из соцсетей   фотография   
332
36

Последние пару лет со всеми ограничениями путешествовать стало гораздо сложнее. К счастью, в наше время большинство достопримечательностей можно увидеть не выходя из дома — например, в Reddit-сообществе «Замки», где 149 тысяч его участников постоянно делятся фотографиями старинных замков, крепостей и дворцов. Так что хватайте виртуальные чемоданы и вперед, к приключениям!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: вокруг света   дворцы   замки   крепости   путешествия   фотографии из соцсетей   фотография   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56262



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хороший пример от остроумного кинокритика: BadComedian пожертвовал деньги на гуманитарную помощь людям Донбасса
Хороший пример от остроумного кинокритика: BadComedian пожертвовал деньги на...
Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением фильмов
Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением...
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Бразильянка вышла замуж за тряпичную куклу и родила от неё ребёнка
Бразильянка вышла замуж за тряпичную куклу и родила от неё ребёнка
15 монетных деревьев, или Кошмарные сны нумизматов
15 монетных деревьев, или Кошмарные сны нумизматов
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил !

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#в мире#фото#Разное#люди#позитив#знаменитости#автомобили#фотографии#искусство
#прикол#животные#факты#история#аварии#Приколы#автомир#новости#шоу бизнес#кино
#интересно#подборка#интересное#картинки#дтп#авто аварии#Ynews#сарказм#маразм#коты
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Друзья из Германии путешествуют по миру, снимая его красоты: вот 60 лучших фото Друзья из Германии путешествуют по миру, снимая его красоты: вот 60 лучших фото «Старые фото в реальной жизни»: 30 снимков, которые запечатлели течение времени «Старые фото в реальной жизни»: 30 снимков, которые запечатлели течение времени 30 фотографий из Египта, которые не увидишь в туристической рекламе 30 фотографий из Египта, которые не увидишь в туристической рекламе 35 фото о жизни в Германии, которые доказывают, что это совершенно другой мир 35 фото о жизни в Германии, которые доказывают, что это совершенно другой мир 35 удивительных мест нашей планеты глазами заядлых путешественников 35 удивительных мест нашей планеты глазами заядлых путешественников

На что жалуетесь?

Вернуться